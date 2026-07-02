नोएडा एयरपोर्ट से 13 शहरों के लिए 34 उड़ानों का सफल संचालन, 9 नए शहर को मिली कनेक्टिविटी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है. बुधवार (1 जुलाई) को एयरपोर्ट से कुल 13 शहरों के लिए 34 उड़ानों (लैंडिंग और टेकऑफ) का सफल संचालन किया गया. इस दौरान 9 नए शहरों को पहली बार इस हवाई अड्डे से जोड़ा गया, जबकि आज से किशनगढ़ (राजस्थान) के लिए भी उड़ान सेवा शुरू हो गई है.

जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह 6:25 बजे लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट ने टेकऑफ किया, वहीं सुबह 8:25 बजे जयपुर से आई फ्लाइट की पहली लैंडिंग हुई. शाम को जयपुर से आने वाली एक फ्लाइट को छोड़कर सभी 17 उड़ानों ने अपने निर्धारित समय पर परिचालन किया.

पंतनगर से नोएडा के बीच 78 सीटों इंडिगो विमान से 49 यात्रियों ने किया सफर

चंडीगढ़, धर्मशाला, पंतनगर, बरेली, जोधपुर, जयपुर और भोपाल, देहरादून जैसे नए शहर जुड़ गए हैं. इससे पहले हैदराबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, मुंबई और जम्मू के लिए सेवाएं चल रही थीं. उत्तराखंड के पंतनगर से नोएडा के बीच 78 सीटों वाले इंडिगो के विमान से 49 यात्रियों ने सफर किया. जल्द ही यहां से श्रीनगर के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी. इंडिगो एयरलाइंस ने इकोनॉमी श्रेणी के यात्रियों के लिए इंडिगो लाइट नाम से नया किफायती विकल्प पेश किया है. 1 जुलाई से लागू इस योजना में यात्रियों को कम बेस किराए के साथ 7 किलो केबिन बैग और ऑटो-असाइन्ड सीट मिलेगी.

राहुल गांधी की बधाई पर अखिलेश यादव का खास अंदाज में धन्यवाद, कहा- हमें अपनी एकता का संकल्प...

दिल्ली की तुलना में नोएडा एयरपोर्ट पहुंचना बेहद आसान और जाम-मुक्त

वहीं जानकारी के अनुसार बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ के यात्रियों ने बताया कि दिल्ली की तुलना में नोएडा एयरपोर्ट पहुंचना बेहद आसान और जाम-मुक्त रहा. वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट की संख्या बढ़ने से यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है.

उन्हें एयरपोर्ट से गंतव्य तक आने जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं और मुख्य बस स्टॉप से टर्मिनल तक हर 15 मिनट में शटल बसें चलाई जा रही हैं.

यूपी में मानसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश के आसार; जानें IMD का अपडेट