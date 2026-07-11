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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यह पैसों की नहीं, आस्था की लूट', राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

'यह पैसों की नहीं, आस्था की लूट', राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

Acharya Pramod Krishnam News: राम मंदिर में दान चोरी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसे महापाप और आस्था की लूट बताया. CBI जांच की मांग करते हुए विपक्ष, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 11 Jul 2026 06:00 PM (IST)
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मुरादाबाद में पूर्व कांग्रेस नेता और कल्कि धाम के पीठाधीश्वर जगतगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर हमला और महापाप बताया. साथ ही इस पूरे मामले की जांच देश की सबसे सक्षम जांच एजेंसी CBI से कराने की मांग की. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मौलाना साजिद रशीदी पर भी तीखे बयान दिए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि में जो हुआ है, वह कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि महापाप है. उन्होंने कहा कि यह केवल पैसों की लूट का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा पर हमला है. उनके मुताबिक, इस पूरे मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.

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उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर बोलने का अधिकार केवल हिंदुओं का है. विपक्ष को इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अब राम मंदिर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. उनका कहना था कि विपक्ष का राम से कोई सरोकार नहीं है और न ही उनकी श्रद्धा राम में है.

'अखिलेश यादव का समाजवाद नहीं, नमाजवाद है'

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सनातन और समाजवाद संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अखिलेश यादव का समाजवाद से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया और अखिलेश यादव का रिश्ता वैसा ही है जैसा महात्मा गांधी और राहुल गांधी का है.

उन्होंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी के कोई लक्षण राहुल गांधी में नजर नहीं आते, उसी तरह डॉ. लोहिया के कोई लक्षण अखिलेश यादव में दिखाई नहीं देते. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का समाजवाद, समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है.

उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष राम मंदिर के बहाने 2027 का चुनाव हिंदुओं को भ्रमित करके जीतना चाहता है. उनका कहना था कि विपक्ष को लगता है कि अगर हिंदू नहीं बंटे तो वह 2027 का चुनाव नहीं जीत पाएगा. उन्होंने दावा किया कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अतीत बन चुकी है, उसी तरह 2027 के बाद समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अतीत बन जाएगी.

UCC लागू करने की मांग, वक्फ बोर्ड पर भी बोले

वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर कोई बोर्ड भारत के संविधान के तहत बना है तो उसमें किसी भी भारतीय को शामिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का समय आ गया है.

उन्होंने कहा कि भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति समान होना चाहिए और सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब दकियानूसी सोच से बाहर आने की जरूरत है. उनके मुताबिक, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कई समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन अभी कुछ बीमारियां बाकी हैं, जिनका इलाज भी होना चाहिए.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह वेशभूषा से भले नेता लगते हों, लेकिन आचरण और विचार से संत हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के फैसले सनातन और राज्य की जनता के हित में हैं.

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सपा नेताओं को बताया 'कालनेमि' और 'जयचंद'

गोरखपुर में समाजवादी पार्टी नेताओं द्वारा राम मंदिर चढ़ावे की चोरी को लेकर लगाए गए पोस्टरों पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कुछ "कालनेमि" और "जयचंद" हिंदुओं को विभाजित कर 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने कभी भगवान राम का सम्मान नहीं किया और न ही राम मंदिर का समर्थन किया. उनका कहना था कि पार्टी का समाजवाद से कोई संबंध नहीं है और वह दोबारा उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है ताकि लूट और डकैती का दौर लौट सके. उन्होंने कहा कि अब उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा.

मौलाना साजिद रशीदी पर निशाना साधते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उन्हें लगता है कि मौलाना साजिद रशीदी मुसलमान ही नहीं हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जो मुसलमान होता है वह कभी झूठ नहीं बोलता, जबकि मौलाना साजिद रशीदी कभी सच नहीं बोलते. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले इस्लाम को जानना चाहिए.

वहीं, एनसीपी नेता शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि शरद पवार बड़े नेता हैं और वह उनका सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें सही फैसला लेना चाहिए और सही फैसला यही होगा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आकर खड़े हो जाएं.

राहुल गांधी के रहते कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट सकती- प्रमोद कृष्णम

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और अब उसे बचाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी को हटाना होगा. उनके मुताबिक, राहुल गांधी के रहते कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ सकती.

उन्होंने कहा कि पंजाब में वही हो रहा है जो पहले गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली में हो चुका है. उनके अनुसार एक-एक करके कांग्रेस के हाथ से राज्य निकलते जा रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी को "नॉन सीरियस नेता" बताते हुए कहा कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता.

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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरे देश और दुनिया में मोदी की जय-जयकार हो रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, भारत का गौरव बढ़ाते हैं, जबकि राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां भारत को अपमानित करने का काम करते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जो नेता भारत को अपमानित करता है, उसे देश की जनता सम्मान कैसे दे सकती है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 06:00 PM (IST)
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