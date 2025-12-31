CBI की फर्जी रेड, लाखों की डकैती…, बुलंदशहर पुलिस ने 5 बदमाशों को दबोचा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में 19 दिसंबर को अनूपशहर कोतवाली में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के यहां हुई लाखों की डकैती का खुलासा करते हुए पुलिस नेपांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है. यह सभी व्यापारी के यहां फ़िल्मी अंदाज में सीबीआई अफसर बनकर पहुंचे थे. जिसके बाद परिवार को एक कमरे में बंद कर घर में रखा सोना-चांदी और नगदी लेकर फरार हो गए थे. लूट में व्यापारी के यहां ट्रैक्टर चलाने वाला भी शामिल था. उसने ही बदमाशों को जानकारी दी थी.

इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड इंद्रपाल उर्फ ताऊ है. इंद्रपाल हाल ही में बीते 12 दिसम्बर को जमानत पर जेल से छूटकर अनूपशहर आया था. जिसके बाद उसने इस लूट की स्क्रिप्ट लिख डाली. लेकिन एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया है. इस वारदात में शामिल एक बदमाश अभी फरार है, जिसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, बीती 19 दिसम्बर को दिनदहाड़े अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के महोल्ला पोखर में एक नामी बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी शंकर भगवान के घर सीबीआई के अधिकारी बनकर पहुंचे और घर में घुसे परिवार के लोगों को बताया कि सीबीआई की रेड पड़ी है. जिसके बाद घर मे रखे सोने व चांदी के गहनों व नगदी लूट लिए. जब परिवार को शक हुआ तो इन डकैतों ने हथियारों के दम पर परिवार के लोगों को एक कमरे में बंद कर,घर मे रखा माल लूटा और मौके से फरार हो गए.

घटना की सूचना पीड़ित परिवार द्वारा थाना अनूपशहर पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी.

मास्टरमाइंड है इन्द्रपाल ताऊ

पुलिस जांच में इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड इंद्रपाल उर्फ ताऊ है. इंद्रपाल हाल ही में बीते 12 दिसम्बर को जमानत पर जेल से छूटकर अनूपशहर आया था. पैसों की आवश्यकता होने पर उसकी मुलाकात संजय से हुई. संजय व्यापारी के यहां ट्रैक्टर चलाया करता था. संजय ने ही अपने मालिक के यहां बड़ी रकम होने की जानकारी इंद्रपाल को दी थी. घटना से पहले बदमाशों ने व्यापारी के घर की रेकी की थी, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया.

त्रिनेत्र एप और सीसीटीवी से सुलझा मामला

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अनूपशहर कस्बे में 19 दिसम्बर को एक प्रसिद्ध व्यापारी के घर में चार लोग खुद को सीबीआई अधिकारी बनकर घुस गए, घर में मौजूद परिवार को बताया कि आपके यहां सीबीआई की रेड हो रही है. आप कोआपरेट करिए. इसके बाद लूट करके फरार हो गए. अनूपशहर थाना पुलिस व स्वाट टीम खुलसे के लिए लगाई गई. मोबाइल सर्विलांस सीसीटीवी कैमरे व त्रिनेत्र ऐप का भी सहारा लिया गया. जिसमें यह क्लियर हुआ की घटना से पहले वहां रेकी की गई थी. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ बदमाश चिन्हित हुए जिन्हें त्रिनेत्र अप के माध्यम से पहचान गया.

संजय ने घर में मोटी रकम की जानकारी दी थी

इसमें एक अहम सुराग हाथ लगा, जिसमें पता चला व्यापारी के यहां ट्रैक्टर चलाने वाला संजय नाम का व्यक्ति ने ही बदमाशों को घर में मोटी रकम होने की सूचना दी थी .संजय बदमाशों से मिला हुआ था. संजय खुद भी हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस ने घटना का सफल खुलासा करते हुए पांच डकैतों इंद्रपाल उर्फ ताऊ,याकेश,सचिन,यशपाल और संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है. याकेश और इंद्रपाल पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था. इन डकैतों के पास से लूटे हुए सोने में चांदी के आभूषण 13 लाख 50 हजार रुपये नगद, तमंचे दो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है. डकैतों का एक साथी अभी फरार है उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.