नए साल के जश्न में करीब एक सप्ताह का समय बाकी है लेकिन आजमगढ़ में अभी से लोग इसकी तैयारी में जुट गए हैं. नए साल के जश्न की तैयारी आजमगढ़ के होटल और रेस्टोरेंट में जोर-शोर से चल रही है. खानपान के साथ ही नया साल का जश्न मनाने के लिए डी जे नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.

आजमगढ़ के रोडवेज स्थित होटल गोल्डन फॉर्चून के जीएम सुरेंद्र पाल ने बताया कि उनके होटल में 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें सन ऑफ साबरी ब्रदर्स जहां अपने सूफी संगीत का जलवा बिखेरेंगे वहीं डी जे साहेबा अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देंगी. इसके अलावा खानपान का भी भरपूर इंतजाम है.

31st की रात होटल्स में मनाया जाएगा जश्न

वहीं शहर के रैदोपुर स्थित होटल ग्रैंड एस आर में नए साल के जश्न के लिए 31 दिसंबर की रात डी जे नाइट और वेज और नॉनवेज खानपान की व्यवस्था की है. होटल की मैनेजर आस्था सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी ग्रैंड एस आर में नए साल का जश्न धूमधाम मनाया जाएगा.

इसके साथ ही शहर से सटे शाहगढ़ में स्थित गार्डेनिया रिसॉर्ट में भी नए साल के जश्न के लिए विशेष आयोजन किया जा रहा है. होटल और रेस्टोरेंट में टिकट की व्यवस्था की गई है. जहां नए साल का जश्न मनाने के लोगों को अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी.

नए साल का जश्र मनाने के लिए नहीं हैं कोई पार्क

आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर कोई ऐसा पार्क नहीं है, जहां लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम कर सकें. लोगों को इस बात का मलाल रहता है कि मंडल मुख्यालय होने के बाद भी कोई ऐसा पार्क नहीं है, जहां वह नव वर्ष का उत्सव मना सकें. पुराने जेल की विशाल जमीन पर पार्क बनाने की मांग जनपद वासी वर्षों से करते रहें हैं लेकिन सरकार की तरफ से शहर में कोई बेहतर पार्क बनाए जाने की कोई कार्य योजना अब तक तैयार नहीं हुई जिससे लोगों में निराशा है.

लोगों का कहना है कि करीब 55 लाख की आबादी वाले जिले में एक भी ऐसा पार्क नहीं है जहां वह अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकें. इस बार के नए साल का जश्न में होटल और रेस्टोरेंट के अलावा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है. जहां आमआदमी पहुंच कर नए साल का जस्ट मना सके.

नए साल की तैयारियों में जुटा पुलिस विभाग

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि नए साल को देखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जहां बिना नंबर प्लेट गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, क्योंकि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से क्राइम होने की संभावना ज्यादा होती है. उन्होंने कहा कि नए साल के जश्न में लोग होश बनाए रखे अगर शराब पीकर हुड़दंग मचाएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील किया कि नया साल शांतिपूर्ण माहौल में मनाए.