हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNew Year 2026: नए साल स्वागत के लिए तैयार हुआ आजमगढ़ शहर, जिले में होंगे कार्यक्रम, पुलिस ने कसी कमर

New Year 2026: नए साल स्वागत के लिए तैयार हुआ आजमगढ़ शहर, जिले में होंगे कार्यक्रम, पुलिस ने कसी कमर

UP News: नए साल के स्वागत को लेकर आजमगढ़ शहर के होटल्स व रेस्टोरेंट पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने भी कमर कस ली है.

By : खुर्रम नोमानी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 24 Dec 2025 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

नए साल के जश्न में करीब एक सप्ताह का समय बाकी है लेकिन आजमगढ़ में अभी से लोग इसकी तैयारी में जुट गए हैं. नए साल के जश्न की तैयारी आजमगढ़ के होटल और रेस्टोरेंट में जोर-शोर से चल रही है. खानपान के साथ ही नया साल का जश्न मनाने के लिए डी जे नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.

आजमगढ़ के रोडवेज स्थित होटल गोल्डन फॉर्चून के जीएम सुरेंद्र पाल ने बताया कि उनके होटल में 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें सन ऑफ साबरी ब्रदर्स जहां अपने सूफी संगीत का जलवा बिखेरेंगे वहीं डी जे साहेबा अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देंगी. इसके अलावा खानपान  का भी भरपूर इंतजाम है.

31st की रात होटल्स में मनाया जाएगा जश्न

वहीं शहर के रैदोपुर स्थित होटल ग्रैंड एस आर में नए साल के जश्न के लिए 31 दिसंबर की रात डी जे नाइट और वेज और नॉनवेज खानपान की व्यवस्था की है. होटल की मैनेजर आस्था सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी ग्रैंड एस आर में नए साल का जश्न धूमधाम मनाया जाएगा.

इसके साथ ही शहर से सटे शाहगढ़ में स्थित गार्डेनिया रिसॉर्ट में भी नए साल के जश्न के लिए विशेष आयोजन किया जा रहा है. होटल और रेस्टोरेंट में टिकट की व्यवस्था की गई है. जहां नए साल का जश्न मनाने के लोगों को अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी.

नए साल का जश्र मनाने के लिए नहीं हैं कोई पार्क

आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर कोई ऐसा पार्क नहीं है, जहां लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम कर सकें. लोगों को इस बात का मलाल रहता है कि मंडल मुख्यालय होने के बाद भी कोई ऐसा पार्क नहीं है, जहां वह नव वर्ष का उत्सव मना सकें. पुराने जेल की विशाल जमीन पर पार्क बनाने की मांग जनपद वासी वर्षों से करते रहें हैं लेकिन सरकार की तरफ से शहर में कोई बेहतर पार्क बनाए जाने की कोई कार्य योजना अब तक तैयार नहीं हुई जिससे लोगों में निराशा है.

लोगों का कहना है कि करीब 55 लाख की आबादी वाले जिले में एक भी ऐसा पार्क नहीं है जहां वह अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकें. इस बार के नए साल का जश्न में होटल और रेस्टोरेंट के अलावा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है. जहां आमआदमी पहुंच कर नए साल का जस्ट मना सके.

नए साल की तैयारियों में जुटा पुलिस विभाग

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि नए साल को देखते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जहां बिना नंबर प्लेट गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, क्योंकि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों से क्राइम होने की संभावना ज्यादा होती है. उन्होंने कहा कि नए साल के जश्न में लोग होश बनाए रखे अगर शराब पीकर हुड़दंग मचाएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील किया कि नया साल  शांतिपूर्ण माहौल में मनाए.

और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 12:21 PM (IST)
Tags :
Azamgarh News UP NEWS New Year 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
Maharashtra Fire: भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
Advertisement

वीडियोज

Top News : फटाफट अंदाज में देखिए आज सुबह की सभी बड़ी । Bangladesh Protest | Assam Violence
ISRO ने लॉन्च कर दिया बाहुबली रॉकेट, ऐसा करने वाला दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनी isro
ISRO ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रच दिया इतिहास, अमेरिका के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया
Assam Protest: असम में फिर भड़क उठी हिंसा की आग, आखिर क्या है हिंसा की असली वजह? |Himanta Biswa Sarma
Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
Maharashtra Fire: भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
ओटीटी
The 50 OTT Release: कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
हेल्थ
Cipla inhaled Insulin: सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
यूटिलिटी
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
नौकरी
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget