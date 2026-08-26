नेपाल में बाढ़ के चलते यूपी, बिहार के इन जिलों में अलर्ट, RRT, NDRF, SDRF टीमें तैनात

नेपाल में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद भारत-नेपाल सीमा पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. यूपी के महराजगंज जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद निचलौल के शिकारपुर भोथहा गांव समेत आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, जरूरी सामान और पशुओं के चारे की व्यवस्था पहले से करने की अपील की है. वहीं, बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के बाद यूपी बिहार में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर राहत और बचाव व्यवस्था भी मजबूत की गई है. बिहार में NDRF की 10 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भी भारत-नेपाल सीमा पर NDRF की 10 टीमें तैनात की गई हैं. इसके अलावा करीब आधा दर्जन टीमों को संभावित रूप से प्रभावित इलाकों में भेजा जा रहा है.

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11 RRT टीमें तैनात

SSB सूत्रों के मुताबिक, नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद भारत-नेपाल सीमा पर तैनात यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया है. तत्काल बचाव और राहत कार्यों के लिए SSB की 11 RRT टीमों को अलर्ट किया गया है, जबकि 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंडबाय पर रखी गई हैं. ये टीमें राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर आपात स्थिति में बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार हैं.

यह अलर्ट कोसी और नारायणी नदी बेसिन में पानी का बहाव बढ़ने के अनुमान और नेपाल की छोटी नदियों में अचानक बाढ़ आने की आशंका के बीच जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घाघरा-करनाली और महाकाली नदी प्रणालियों के किनारे बसे संवेदनशील जिलों पर भी नजर रखी जा रही है. भारत-नेपाल सीमा पर तैनात SSB की बटालियनों को स्थिति पर लगातार नजर रखने और नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.