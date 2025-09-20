Special Train: मीरजापुर से आलमगीर के बीच 22 सितंबर से चलेगी नवरात्रि स्पेशल ट्रेन, जानें- क्या होगा रूट?
Navratri Special Train: उत्तर रेलवे प्रशासन नवरात्र मेले के दौरान मिर्जापुर से आलमनगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा. ये ट्रेन 22 सितंबर से दो अक्टूबर तक चलाई जाएगी.
मीरजापुर में शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं. ये मेला 21 सितंबर की मध्यरात्रि से शुरू हो जाएगा. इस मेले में देशभर से लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. ऐसे में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन ने भी कमर कस ली हैं. रेल प्रशासन की ओर से 22 सितंबर से मीरजापुर से आलमनगर के बीच नवरात्रि मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी.
उत्तर रेलवे प्रशासन इस मेले के दौरान मिर्जापुर से आलमनगर के बीच अनारक्षित नवरात्र मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा. यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ये ट्रेन 22 सितंबर से दो अक्तूबर तक चलाई जाएगी. जिससे श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के साथ ही इस मेले तक भी आसानी से पहुंच सकेंगे.
मीरजापुर से आलमनगर के बीच स्पेशल ट्रेन
लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रि मेले के दौरान ट्रेन संख्या 04113 मिर्जापुर-आलमनगर स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही हैं. ये ट्रेन मीरजापुर से शाम 4:05 बजे प्रस्थान करेगी और रात 11:25 बजे आलमनगर स्टेशन पर पहुंचेगी.
इस दौरान ये ट्रेन मीरजापुर से विंध्याचल, मांडा रोड, मेजा रोड, नैनी, प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, कुंडा हरनामगज, ऊंचाहार, रायबरेली, बछरावां होते हुए उतरेटिया होते हुए आलमनगर तक पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04114 आलमनगर-मिर्जापुर नवरात्र मेला स्पेशल 23 सितंबर से दो अक्तूबर तक आलमनगर से रात एक बजे चलकर इन स्टेशनों से होते हुए सुबह आठ बजे मिर्जापुर पहुंचेगी.
वहीं मीरजापुर में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां भी की जा रही हैं. इस दौरान यात्रा मार्ग पर भरपूर लाइटिंग व्यवस्था की जा रही हैं ताकि रात के समय भक्तों को किसी तरह की परेशानी हो. सड़कों पर साफ-सफाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी काम किया जा रहा है. घाटों की साफ़-सफाई की जा रही हैं. नगर निगम दिन रात इस काम में जुटा हुआ हैं. बारिश की वजह से इन घाटों पर गाद जम गई हैं. माना जा रहे हैं कि नवरात्रि से पहले सारा काम हो जाएगा.
