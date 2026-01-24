हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'

Nasimuddin Siddiqui Resignes: नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अचानक कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद उनकी इस्तीफे पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Jan 2026 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद लखनऊ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी मीडिया के आमने आए, यहां उन्होंने इस्तीफे को लेकर जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो महीनों से चर्चा चल रही थी. आज मेरे समर्थकों के साथ यह तय हुआ कि कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए. सिद्दीकी ने कहा कि यह जो भी लोग मौजूद हैं उनके पीछे हजारों लोग हैं. यह फैसला लेना आसान नहीं था. अब जल्द ही बैठकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज दोपहर अचानक कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. तमाम तरह की अटकलें लगने लगीं थीं कि आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा क्यों दिया. हालांकि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी की इस्तीफे के बाद प्रतिक्रिया

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमउद्दीन सिद्दीकी ने कहा, "मुझे कांग्रेस में रहना चाहिए या नहीं, इस पर दो महीने से चर्चा चल रही थी. आज मैंने 73 लोगों को बुलाया, जिनमें से कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ उत्तराखंड से और कुछ दिल्ली से थे. ये 73 लोग सैकड़ों, बल्कि हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. हमने उनसे राय ली और सभी इस बात पर सहमत हुए कि इस्तीफा देना ही सबसे अच्छा होगा."

कांग्रेस के लिए बड़ा झटका

आगमी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है. क्यूंकि वो पहले ही बिना संगठन के संघर्ष कर रही है. जबकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी की बसपा सरकार में मंत्री के साथ-साथ वेस्ट यूपी में खासा पकड़ रखते हैं. इस मामले में अभी कांग्रेस के किसी नेता का बयान नहीं आया है. माना जा रहा है कि पार्टी प्रदेश नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद कदम बढ़ाएगा. जबकि सूत्रों के मुताबिक नसीमुद्दीन सिद्दीकी पिछले काफी दिनों से साइड लाइन थे और किसी कार्यक्रम में नहीं दिख रहे थे. 

और पढ़ें
Published at : 24 Jan 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Naseemuddin Siddiqui UP NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
टीम इंडिया करेगी पाकिस्तान का दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
टीम इंडिया करेगी PAK दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: Studio में कौन करने लगा हर-हर महादेव? बौखलाए समर्थक! | Avimukteshwaranand
US ने India को दिया Soft Signal, हट सकता है 25% Russian Oil Tariff | Paisa Live
America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
क्रिकेट
टीम इंडिया करेगी पाकिस्तान का दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
टीम इंडिया करेगी PAK दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
ओटीटी
Netflix OTT Releases: नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एक से बढ़कर एक फिल्में, जनवरी से फरवरी तक की लिस्ट देख लें
नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एक से बढ़कर एक फिल्में, जनवरी से फरवरी तक की लिस्ट देख लें
विश्व
US Crime: अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
US में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
शिक्षा
IIT कानपुर में नए स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ अनिवार्य, दो सुसाइड के बाद लिया गया फैसला
IIT कानपुर में नए स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ अनिवार्य, दो सुसाइड के बाद लिया गया फैसला
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा वहां के लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता था, वजह हैरान कर देगी
पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा वहां के लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता था, वजह हैरान कर देगी
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget