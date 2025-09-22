'5 करोड़ रुपये दो वरना...' यूट्यूबर सौरभ जोशी को किसने भेजा धमकी भरा ईमेल? पुलिस जांच शुरू

मशहूर यूट्यूब सौरभ जोशी को जान से मारने की धमकी दी गई है, गैंगस्टर ने 5 करोड रुपये न देने के एवज में जान से मारने की धमकी दी है. इस मामले में यूट्यूबर सौरभ जोशी ने नैनीताल पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही इस मामले की तफ्तीश कर रही है. बताया जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने सौरभ जोशी को 5 करोड़ रुपये रंगदारी देने के लिए धमकी दी है इससे पहले सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी धमकी मिल चुकी है.

हल्द्वानी के यूट्यूब पर सौरभ जोशी को धमकी देने वाला भाव गिरोह का सरगना हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाव है. साल 2000 में भवन महेश 24 घंटे के भीतर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तीन हत्याएं कराई थी और जुर्म की दुनिया में चर्चित नाम बन गया था.

इस वजह से सुर्खियों में आया था भाउ गैंग

बताया जाता है कि इन तीनों घटनाओं को अंजाम देने के बाद भाव फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भाग गया था विदेश जाने के बाद उसने दिल्ली एनसीआर हरियाणा राजस्थान में अपना नेटवर्क खड़ा किया. उसके इशारे पर गिरोह चर्चित चेहरों और बड़े कारोबारी को निशाना बनाकर रंगदारी और आपराधिक वारदातों का अंजाम दे रहा है.

पिछले साल लॉरेंस गैंग ने दी थी धमकी

बता देंगे हिमांशु भाव रोहतक जिले के रतौली गांव का रहने वाला है. हल्द्वानी में गैंग की धमकी देने का यह पहला मामला है. बीते साल 18 नवंबर को सौरव जोशी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी मिली थी. उसमें दो करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी.

पुलिस ने इस मामले में सौरभ जोशी के ही एक फैन उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया था. अरुण ने सौरभ जोशी की कॉलोनी के बाहर आकर गेट पर धमकी भरा पत्र दिया था और उसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था. सौरभ जोशी को धमकी मिलने की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने क्या कहा?

नैनीताल के एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि सौरभ जोशी को धमकी देने के मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. धमकी भरा ईमेल कहां से आया है इसकी जांच की जा रही है जरूरत पड़ी तो सुरक्षा बढ़ाई जाएगी सौरभ जोशी को सुरक्षा देने पर भी विचार किया जा रहा है.