हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'5 करोड़ रुपये दो वरना...' यूट्यूबर सौरभ जोशी को किसने भेजा धमकी भरा ईमेल? पुलिस जांच शुरू

'5 करोड़ रुपये दो वरना...' यूट्यूबर सौरभ जोशी को किसने भेजा धमकी भरा ईमेल? पुलिस जांच शुरू

Nainital: यूट्यूबर सौरभ जोशी को 5 करोड़ न देने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी गई है. पुलिस कार्रवाई कर रही है. आपको बता दें कि इससे पहले सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी धमकी मिल चुकी है.

By : दानिश खान | Updated at : 22 Sep 2025 03:20 PM (IST)

मशहूर यूट्यूब सौरभ जोशी को जान से मारने की धमकी दी गई है, गैंगस्टर ने 5 करोड रुपये न देने के एवज में जान से मारने की धमकी दी है. इस मामले में यूट्यूबर सौरभ जोशी ने नैनीताल पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही इस मामले की तफ्तीश कर रही है. बताया जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने सौरभ जोशी को 5 करोड़ रुपये रंगदारी देने के लिए धमकी दी है इससे पहले सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी धमकी मिल चुकी है.

हल्द्वानी के यूट्यूब पर सौरभ जोशी को धमकी देने वाला भाव गिरोह का सरगना हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाव है. साल 2000 में भवन महेश 24 घंटे के भीतर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तीन हत्याएं कराई थी और जुर्म की दुनिया में चर्चित नाम बन गया था.

इस वजह से सुर्खियों में आया था भाउ गैंग

बताया जाता है कि इन तीनों घटनाओं को अंजाम देने के बाद भाव फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भाग गया था विदेश जाने के बाद उसने दिल्ली एनसीआर हरियाणा राजस्थान में अपना नेटवर्क खड़ा किया. उसके इशारे पर गिरोह चर्चित चेहरों और बड़े कारोबारी को निशाना बनाकर रंगदारी और आपराधिक वारदातों का अंजाम दे रहा है.

पिछले साल लॉरेंस गैंग ने दी थी धमकी

बता देंगे हिमांशु भाव रोहतक जिले के रतौली गांव का रहने वाला है. हल्द्वानी में गैंग की धमकी देने का यह पहला मामला है. बीते साल 18 नवंबर को सौरव जोशी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी मिली थी. उसमें दो करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी.

पुलिस ने इस मामले में सौरभ जोशी के ही एक फैन उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया था. अरुण ने सौरभ जोशी की कॉलोनी के बाहर आकर गेट पर धमकी भरा पत्र दिया था और उसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था. सौरभ जोशी को धमकी मिलने की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 

एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने क्या कहा?

नैनीताल के एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि सौरभ जोशी को धमकी देने के मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. धमकी भरा ईमेल कहां से आया है इसकी जांच की जा रही है जरूरत पड़ी तो सुरक्षा बढ़ाई जाएगी सौरभ जोशी को सुरक्षा देने पर भी विचार किया जा रहा है.

Published at : 22 Sep 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
Nainital News Saurabh Joshi UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politcs: शिवपाल सिंह यादव ने रालोद को बताया धोखेबाज, अब जयंत चौधरी के करीबी ने किया तीखा पलटवार
शिवपाल सिंह यादव ने रालोद को बताया धोखेबाज, अब जयंत चौधरी के करीबी ने किया तीखा पलटवार
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
Advertisement

वीडियोज

GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politcs: शिवपाल सिंह यादव ने रालोद को बताया धोखेबाज, अब जयंत चौधरी के करीबी ने किया तीखा पलटवार
शिवपाल सिंह यादव ने रालोद को बताया धोखेबाज, अब जयंत चौधरी के करीबी ने किया तीखा पलटवार
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Navratri 2025: भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि कि शुभकामनाएं
भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि कि शुभकामनाएं
हिमाचल प्रदेश
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का...'
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन'
ट्रेंडिंग
फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
शिक्षा
कौन हैं वीसी प्रो. सुनीता मिश्रा, जिनके औरंगजेब वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल? जानें इनकी सैलरी
कौन हैं वीसी प्रो. सुनीता मिश्रा, जिनके औरंगजेब वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल? जानें इनकी सैलरी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget