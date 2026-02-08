हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में जलभराव के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, गंदे पानी में उतर कर जताया विरोध

मुजफ्फरनगर में जलभराव के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, गंदे पानी में उतर कर जताया विरोध

Muzaffarnagar Protest: भोपा थाना क्षेत्र के ग्रामीणों जलभराव की समस्या को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 08 Feb 2026 06:22 PM (IST)
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों गुस्सा फूटा है, ग्रामीणों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. साथ ही समय पर समस्याओं का निराकरण होने पर ग्रामीणों ने बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

दरअसल, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र से सामने आया है.यहां जलभराव को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया है. सिकंदरपुर-सीकरी मार्ग पर लंबे समय से जमा गंदे पानी से परेशान ग्रामीण सोमवार को सड़क पर उतर आए और बदबूदार पानी में खड़े होकर धरना-प्रदर्शन किया.

सड़क बनी तालाब, लोग बेहाल

धरना प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर हमेशा पानी भरा रहता है. इससे दुर्गंध और मच्छरों की भरमार से इलाके में डेंगू, मलेरिया आदि संक्रमण फैलने का खतरा इलाके में बढ़ गया है. इस मार्ग से रोजाना आने-जाने वाले छात्र, मजदूर, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं. कई बार लोगों को पानी के बीच से गुजरने को मजबूर होना पड़ता है.

विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों और प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया है.धरना प्रदर्शन के दौरान यातायात भी बाधित रहा. सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

प्रदर्शनकारियों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शासन-प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों को दो टूक शब्दों में सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Published at : 08 Feb 2026 06:22 PM (IST)
UP NEWS Muzaffarnagar News Muzaffarnagar Protest
