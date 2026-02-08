हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'गौरव गोगोई, एलिजाबेथ और PAK के बीच गहरा रिश्ता', 44 पेजों की SIT रिपोर्ट के बाद हिमंता बोले- MHA करेगा जांच

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गोगोई मामले की जांच को MHA को सौंपने का फैसला किया है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Feb 2026 04:24 PM (IST)
लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और असम से कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक वाले मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है. इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लगातार उन पर हमले कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस सांसद पर हमला करते हुए कहा कि गौरव गोगोई ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान में जाकर क्या-क्या किया है. अगर वो इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं तो ये वल्नरेबल तो है ही.

असम के सांसद का संबंध PAK से हो, यह सम्मान की बात नहीं- हिमंता

हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार (8 फरवरी, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं. असम के एक सांसद के पाकिस्तान से किसी भी तरह से संबंध हो, ये कोई सम्मान की बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये दुख की बात जरूर है. मुझे नहीं लगता है कि विपक्षी कांग्रेस पार्टी के किसी अन्य नेता ने कभी इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान का दौरा किया होगा.

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गोगोई मामले की जांच को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को सौंपने का फैसला किया है. जैसे ही गृह मंत्रालय की ओर से इस पर सहमति मिलेगी, जांच को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. यह फैसला देश की सुरक्षा और पारदर्शिता के हित को देखते हुए लिया गया है.

गोगोई की पत्नी ने शेयर की खुफिया जानकारी- हिमंता

केंद्रीय एजेंसियों की ओर से जांच की जरूरत को सही ठहराते हुए सीएम ने कहा कि असम सरकार की जांच की अपनी सीमाएं हैं. हमें लगता है कि एलिजाबेथ, गौरव गोगोई और पाकिस्तान के बीच एक गहरा संबंध है, जिसकी जांच जरूरी है. उन्होंने यह भी दावा किया कि 44 पन्नों की SIT रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि गोगोई की पत्नी ने तौकीर शेख के साथ खुफिया जानकारी साझा किए थे.

मियां विवाद और ओवैसी को लेकर बोले असम के सीएम

वहीं, मियां विवाद और असम बीजेपी के वीडियो पर मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि असम में घुसपैठियों को मियां कहा जाता है और उनको निकालना बहुत जरूरी है. जबकि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि वो मुझे 2 रुपया दें, लेकिन फ्लाइट की टिकट के साथ नहीं, तो मेरा ज्यादा खर्चा हो जाएगा. असम के राजकोष में पैसे जाएगा, तो इससे मुझे क्या दिक्कत है.

Published at : 08 Feb 2026 04:24 PM (IST)
Assam Gaurav Gogoi Pakistan HIMANTA BISWA SARMA CONGRESS
