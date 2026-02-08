उतर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर थाना क्षेत्र में मंदिर में दीपक जलाने गई युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यह घटना शनिवार (7 फरवरी) की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक मंदिर परिसर में काफी समय से छिपा हुआ था और युवती का इंतजार कर रहा था. जैसे ही आरोपी को मौका मिला उसने युवती को मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया.

पीड़िता के पिता ने राजापुर थाना में पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी बेटी शाम के समय मंदिर में दीपक जलाने गई थी. परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे गई. वहां 40 वर्षीय राजेश कुमार, पुत्र मनोहर लाल मंदिर में पहले से घात लगाए बैठा था. आरोपी ने युवती को पकड़ कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ बांध कर रेप की वारदात को अंजाम दिया.

जब काफी समय तक बेटी घर नहीं आई तो परिजन उसे को खोजते-खोजते मंदिर में पहुंचे. युवती की तलाश करते वक्त परिजनों को मंदिर के पीछे से कुछ आहटें सुनाई दी, जिसके बाद पीछे जाकर देखा तो आरोपी युवती के साथ रेप कर रहा था. इस घटना का पता चलते ही पूरे मंदिर परिसर में शोर मच गया और आस-पास के लोग वहां पहुंच गए. लोगों के पहुंचते ही आरोपी युवक मोबाइल फोन और कपड़े छोड़कर मौके से फरार हो गया.

गांव में आक्रोश, आरोपी की बाइक को फूंक दी

पीड़ित युवती ने जब परिजनों को पूरी आपबीती बताई तो घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और गांववालों में भारी आक्रोश फैल गया. इसके बाद परिजनों ने गुस्से में आकर आरोपी युवक की खड़ी बाइक को आग लगा दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत गांव पहुंची और हालात को काबू में लेने की कोशिश की.

क्षेत्र में बने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए एहतियात के तौर पर आसपास के कई थानों की पुलिस के साथ पीएसी बल को भी तैनाती कर दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है.

पीड़िता के परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है. राजापुर थाना प्रभारी लखन सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापा मारा जा रहा है.