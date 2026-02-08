हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अगर वह अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का फैसला...' बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान

'अगर वह अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का फैसला...' बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी बात रखी. साथ ही भारत में रह रहे घुसपैठियों को लेकर भी लोगों से अपील की. मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत बोल रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 08 Feb 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को हिंदू अल्पसंख्यक पर हो रहे हमले को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है. उन्होंने रविवार को कहा कि अगर वे (बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग) अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का फैसला करते हैं, दुनिया भर के हिंदू उनकी मदद करेंगे. मोहन भागवत ने यह बयान संघ के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए दिया है. 

आरएसएस प्रमुख ने कहा, 'बांग्लादेश में लगभग 1.25 करोड़ हिंदू हैं. अगर वे वहीं रहने और लड़ने का फैसला करते हैं, तो दुनिया के सभी हिंदू उनकी मदद करेंगे.'

दरअसल, मोहन भागवत मुंबई में आयोजित आरएसएस शताब्दी वर्ष मनाने के लिए आयोजित नेहरू सेंटर के कार्यक्रम के दूसरे दिन व्याख्यानमाला में बोल रहे थे.

घुसपैठियों को लेकर क्या बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत?  

इसके अलावा मोहन भागवत ने घुसपैठियों को लेकर भी अपनी बात रखी और लोगों से ऐसे लोगों का पता लगाने की अपील करते हुए, पुलिस में रिपोर्ट करने को कहा है. साथ ही लोगों से उनको रोजगार न देने को आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से देश में रहने वाले विदेशियों का पहले ही पता चल चुका है. घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है. उन्हें पता लगाना होगा. देश से बाहर निकालना पड़ेगा. हम किसी विदेशी को नौकरी नहीं देंगे. अगर कोई हमारे देश का है, तो हम उसे नौकरी देंगे. लेकिन विदेशियों को नहीं देंगे. सतर्क और जागरूक रहें.

किसी भी जाति का बन सकता है सरसंघचालक: RSS प्रमुख

साथ ही उन्होंने कहा कि सरसंघचालक कोई भी बन सकता है. इसमें एससी और एसटी शामिल हैं. यह फैसला पूरी तरह से संगठन में व्यक्ति के काम के आधार पर लिया जाता है. 

बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त से अशांति फैली हुई है: भागवत

बांग्लादेश में वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद से अशांति बनी हुई है. यहां पिछले साल दिसंबर में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ गई हैं. यहां भीड़ ने पीट-पीटकर दीपू चंद्र की हत्या कर दी थी. इसके अलावा कई हिंदुओं की इस घटनाओं में जान चली गई है.

Published at : 08 Feb 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
RSS MUMBAI MOHAN BHAGWAT BANGLADESH HINDU RSS मोहन भागवत
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगानिस्तान में जंग और जम्मू में मचाया आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया जैश आतंकी आदिल था अफगान रिटर्न
अफगानिस्तान में जंग, जम्मू में आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया आतंकी था अफगान रिटर्न
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्वतंत्र देव सिंह को BJP विधायक ने नहीं बनाया था बंधक', मंत्री दारा सिंह चौहान ने दी सफाई
'स्वतंत्र देव सिंह को BJP विधायक ने नहीं बनाया था बंधक', मंत्री दारा सिंह चौहान ने दी सफाई
बॉलीवुड
'मैं बहुत रोमांटिक हूं...' तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
इंडिया
'गौरव गोगोई, एलिजाबेथ और PAK के बीच गहरा रिश्ता', 44 पेजों की SIT रिपोर्ट के बाद हिमंता बोले- MHA करेगा जांच
'गोगोई, एलिजाबेथ और PAK के बीच गहरा रिश्ता', SIT रिपोर्ट के बाद CM हिमंता बोले- MHA करेगा जांच
Advertisement

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: 'परमात्मा' जिम्मेदार तो आप किस लिए सरकार? | Surajkund Mela Accident
Surajkund Mela Accident: झूला हादसे में बड़ी कार्रवाई...अब तक 2 लोग गिरफ्तार | Haryana News
Assam Politics: Congress नेता Gaurav Gogoi पर 'हिमंता बाण' | Himanta Biswa Sarma | Breaking
अब India का Most Complex Fighter Jet Private Sector संभालेगा? | Paisa Live
Piyush Goyal ने बताया कैसे Trade Deal से देश की किसानों को नहीं होगा नुकसान | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान में जंग और जम्मू में मचाया आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया जैश आतंकी आदिल था अफगान रिटर्न
अफगानिस्तान में जंग, जम्मू में आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया आतंकी था अफगान रिटर्न
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्वतंत्र देव सिंह को BJP विधायक ने नहीं बनाया था बंधक', मंत्री दारा सिंह चौहान ने दी सफाई
'स्वतंत्र देव सिंह को BJP विधायक ने नहीं बनाया था बंधक', मंत्री दारा सिंह चौहान ने दी सफाई
बॉलीवुड
'मैं बहुत रोमांटिक हूं...' तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
तलाक के 7 साल बाद इस एक्ट्रेस को हुआ दोबारा प्यार? फिर बनेंगी दुल्हन!
इंडिया
'गौरव गोगोई, एलिजाबेथ और PAK के बीच गहरा रिश्ता', 44 पेजों की SIT रिपोर्ट के बाद हिमंता बोले- MHA करेगा जांच
'गोगोई, एलिजाबेथ और PAK के बीच गहरा रिश्ता', SIT रिपोर्ट के बाद CM हिमंता बोले- MHA करेगा जांच
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
इंडिया
Mohan Bhagwat statement: 'सिर्फ ब्राह्मण होने से नहीं...', मोहन भागवत ने संघ प्रमुख बनने को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या-क्या कहा
'सिर्फ ब्राह्मण होने से नहीं...', मोहन भागवत ने संघ प्रमुख बनने को लेकर दिया बड़ा बयान
नौकरी
PNB में 5138 पदों पर निकलीं बंपर भर्तियां, आज ही फटाफट कर दें अप्लाई वरना...
PNB में 5138 पदों पर निकलीं बंपर भर्तियां, आज ही फटाफट कर दें अप्लाई वरना...
जनरल नॉलेज
इस देश ने किया ऊंटों का पासपोर्ट बनाने का ऐलान, जानें क्यों उठाया जा रहा यह कदम?
इस देश ने किया ऊंटों का पासपोर्ट बनाने का ऐलान, जानें क्यों उठाया जा रहा यह कदम?
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget