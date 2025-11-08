मुजफ्फरनगर में छात्र ने खुद को लगाई आग, कॉलेज प्रिंसिपल पर लगा ये गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से एक दिल दहलाने वाली वारदात शनिवार (8 नवंबर) को सामने आई है, यहां कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने खुद को आग लगा ली. इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, छात्रा की पहचान उज्जवल राणा के रूप में हुई है. छात्र को उपचार अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया. छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, जिले के बुढ़ाना कस्बे में शनिवार को एक कॉलेज छात्र ने कथित तौर पर फीस न चुकाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति न मिलने पर खुद को आग लगा ली. पुलिस ने बताया कि 70 प्रतिशत तक झुलस चुके उज्ज्वल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया.

परीक्षा में बैठने की अनुमति न मिलने पर उठाया कदम

पुलिस ने बताया कि बाद में उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस के अनुसार, बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष के छात्र उज्ज्वल राणा (22) ने फीस न चुकाने के कारण परीक्षा में बैठने की अनुमति न मिलने से कथित तौर पर परेशान होकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया.

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं इस घटना के संबंध में पुलिस अधिकारी ने कहा, "थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा कॉलेज छात्र के आत्महत्या प्रयास की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया. वर्तमान में वह खतरे से बाहर है, जांच जारी है, दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."

प्राचार्य पर लगाया बेइज्जत करने का आरोप

पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक, पीड़ित छात्र का वीडियो सामने आया है जिसमें वह लोगों से कह रहा है कि ' मुझे अकेला छोड़. प्रिंसिपल ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरी बेइज्जती की गई. हालांकि, कॉलेज के प्राचार्य ने छात्र के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि किसी भी छात्र का शोषण नहीं किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार ही फीस से संबंधित सभी कार्य किये जाते हैं.

