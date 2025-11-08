हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव: 'लालटेन की धुंधली रोशनी से नहीं, अब...', मोतिहारी में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला

Bihar Election News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुानव प्रचार के दौरान मोतीहारी में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं.

By : आईएएनएस | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Nov 2025 04:09 PM (IST)
बिहार चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (8 नवंबर) मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार ने पहले चरण के मतदान में ही यह संकेत दे दिया है कि अब लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं, बल्कि एनडीए की एलईडी लाइट में जगमगाता बिहार चाहिए.

उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, तो फिर एक बार एनडीए की सुशासन, विकास और सुरक्षा की सरकार बनने जा रही है. बिहार में अपराधी नहीं, विकास की सरकार चाहिए. इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला है.

जनसभा में क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह वही धरती है जिसने मां जानकी को शरण दी, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया और जिसने भारत को स्वतंत्रता की दिशा दिखाई. सत्याग्रह की यह भूमि राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र के आग्रह से भी कभी पीछे नहीं हटती.

सीएम ने आगे कहा कि यह धरती नालंदा की ज्ञानगंगा की धारा रही है, आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसी विभूतियों की भूमि रही है. उन्होंने कहा कि फिर भी बिहार साक्षरता में पिछड़ गया, यह पाप कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों का है. उन्होंने बिहार की मेधा और प्रतिभा का शोषण किया, अपने स्वार्थ के लिए बिहार को पिछड़ा बनाए रखा.

नीतीश सरकार की गिनाई उपलब्धियां

सीएम योगी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को स्थिरता, सुरक्षा और सुशासन दिया. आज बिहार में सड़कों का जाल है, रेल, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे और मेट्रो जैसी सुविधाएं हैं. अब यहां आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एम्स और मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला खुल रही है.

उन्होंने कहा कि निवेश वहीं आता है जहां सुरक्षा होती है. अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भाग जाएगा, सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और नौजवान फिर पलायन करेगा. बिहार में अपराधी नहीं, विकास की सरकार चाहिए.

माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार

योगी आदित्यनाथ ने अपने तीखे अंदाज में कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से माफियाओं की छाती रौंदी है. जब बुलडोजर चलता है तो माफिया की हड्डी और पसली एक हो जाती है. यूपी में अब अपराधी पस्त है और नौजवान मस्त है. बिहार को भी अपराधियों से मुक्त रखकर सुशासन की राह पर आगे बढ़ाना है.

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाया था. समाजवादी पार्टी ने रामभक्तों पर गोली चलवाई. इन सब के बावजूद रामभक्तों ने कहा था, ‘रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राममंदिर बनकर तैयार है.

अयोध्या को लेकर क्या बोले सीएम योगी?

सीएम योगी ने बताया कि अयोध्या में अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट, निषादराज के नाम पर यात्री विश्रामालय और माता शबरी रसोई स्थापित की गई है. साथ ही राम मंदिर परिसर में जटायु और गिलहरी की प्रतिमाएं भारत की कृतज्ञता का प्रतीक हैं. जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी एनडीए सरकार बना रही है. 

अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाला राम जानकी मार्ग 6155 करोड़ रुपए से स्वीकृत हो चुका है और काम शुरू हो गया है. अब गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भी मोतिहारी होते हुए जाएगा, जो आर्थिक कॉरिडोर का काम करेगा.

सीएम योगी ने कहा कि आज भारत मजबूर नहीं, मजबूत है. जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, वह अब यमराज की टिकट लेकर जाएगा. मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ने का संकल्प लिया गया है और उनका जहन्नुम जाने का टिकट अब पक्का हो चुका है.

सीएम ने मोदी सरकार के बारे में दी यह जानकारी

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों को सम्मान, सुरक्षा और अवसर दिए हैं. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना से रसोई गैस और 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में गैस सिलेंडर के कनेक्शन लिए 50,000 रुपए देने पड़ते थे और लाइन में लाठी मिलती थी. पीएम मोदी ने गरीब मां-बहनों को रसोई गैस से सम्मान दिया है.

महागठबंधन उम्मीदवार पर साधा निशाना

महागठबंधन प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसी सभी धाराओं में 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. अगर ऐसे अपराधी उत्तर प्रदेश में होते, तो जेल से बाहर नहीं निकल पाते.

उन्होंने कहा कि अपराधियों और माफियाओं का कोई धर्म, जाति या बिरादरी नहीं होती. ये किसी के सगे नहीं होते. अपराध ही इनका पेशा है. समाज को ऐसे लोगों से बचना होगा.

Published at : 08 Nov 2025 04:09 PM (IST)
