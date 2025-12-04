'पुलिस आपको रोकेगी भी और आपका इलाज भी करेगी', एसपी सिटी का वीडियो वायरल, जानें मामला

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जमकर वायरल हो रही है. एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत सिंघम अंदाज में पुलिस की परिभाषा लोगों को समझते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर, 'डाइट तेरी क्या जो मारे खून उबला रे पानीपत में फायर करें गंजे पूरा अंबाला रे' गाना चलवाकर फिल्मों में पुलिस की हकीकत को भी समझने का प्रयास किया.

दरअसल, सोमवार को नगर में स्थित पुलिस लाइन में यातायात माह का समापन था. इस दौरान कार्यक्रम में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत सिंघम अंदाज में नजर आए. उन्होंने कहा, "कोई गलतफहमी में ना रहे, अगर आपको लगता है कि आप पुलिस को ओवर पावर कर दोगे तो वह गलत है. पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है, यह पुलिस व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है, इसलिए पुलिस आपको रोकेगी भी और आपका इलाज भी करेगी."

उन्होंने आगे कहा, "आप थोड़ी देर के लिए पुलिस को ओवर पावर कर सकते हैं, आप एक चौराहे पर गाड़ी स्पीड से भगाकर ले जा सकते हैं लेकिन अगले चौराहे पर बच नहीं पाओगे और अगर आपको लगता है की पुलिस हमें रोक नहीं पाएगी, अगर दिमाग में यह गलतफहमी है तो उसे निकालना पड़ेगा कोई भी इंडिविजुअल आदमी चाहे मैं हूं चाहे आप हैं फिर चाहे कोई भी सिस्टम से बड़ा नहीं होता और जो इंस्टीट्यूशन बने होते हैं हमें लगता है वह हमें दबाने के लिए बने हैं लेकीन ऐसा नही है."

'चिल करने के चक्कर में जिंदगी चली जाती है'

एसपी सिटी ने उदाहरण देते हुए कहा, "अच्छा आदमी जब अकेला होता है तो वह कानून का पालन भी करता है और और उसे सही गलत का एहसास भी होता है, लेकिन जैसे ही वह ग्रुप में आ जाए 2,4 दोस्त इकट्ठा हो जाएं तो फिर सारा मूड फन मूड में चला जाता है. उस समय फिर लगता है कि हमें बस चिल करना है और चिल चिल के चक्कर में जिंदगी चली जाती है."

इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे लोगों से एसपी सिटी ने कहा कि अगर कोई व्यवस्था बनी है हम लोगों की सुरक्षा के लिए जितना हम उसका पालन करेंगे उतना ही फायदा हमें होने वाला है. अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो वो फिल्म तो बनती है ना लेकीन हकीकत बहुत दूर होती है.

उन्होंने कहा कि सामने से बदमाश आएगा, भाग कर चला जाएगा लेकिन वह थोड़ी दूर तक ही भाग कर जा पाता है. पुलिस की अगर 10 गोली चलाती है तो उनमें से 9 गोली अपराधी के पैर में लग ही जाती है, यह पुलिस का रिकॉर्ड है. इसलिए कोई गलतफहमी में ना रहे, यातायात के नियमों का पालन करें. इसके अलावा जो अन्य नियम है उनका भी पालन करें.

एसपी सिटी ने समझाई फिल्मी कहानी की हकीकत

एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने सिनेमा की हकीकत बयान करते हुए कहा कि "जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वह हकीकत को पूरा 360 डिग्री से 180 डिग्री तक बदल देती है." एसपी सिटी ने ये समझाने का प्रयास किया है कि "फिल्मी कहानी कुछ और होती है और जमीनी हकीकत कुछ."

एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा, अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेट के डीजीपी साहब का स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने किसी पार्टिकुलर गाड़ी के ब्रांड का नाम लेकर बोल दिया कि इसमें बैठने के बाद आदमी के अंदर ज्यादा दिलेरी आ जाती है. वह वही तो बता रहे थे कि गाने में जो दिलेरी है. वह खून में है, वह कहीं बाजारों में नहीं मिलती है." अब एसपी सिटी के वीडियो की खूब चर्चा हो रही है.

