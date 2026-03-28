गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत, 20 स्मार्ट बूथ तैयार, AC जैसी सुविधा में होगी ड्यूटी
Ghaziabad News In Hindi: ट्रैफिक पुलिस ने NHAI के सहयोग से शहर के अलग-अलग जगह 20 स्मार्ट ट्रैफिक बूथ स्थापित किए हैं. इनका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी, बारिश -प्रदूषण से राहत देना है
भीषण गर्मी में जब तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच जाता है तब सड़कों पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की हालत समझना आसान नहीं होता. चौराहों पर घंटों खड़े रहकर धूप, धूल और गर्म हवाओं के बीच ट्रैफिक संभालना किसी चुनौती से कम नहीं होता. पसीने से तर-बतर, सिर पर तेज धूप और चारों तरफ से आती गाड़ियों की आवाज इन सबके बीच पुलिसकर्मी लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. लेकिन अब उन्हें इस तपती ड्यूटी में थोड़ी राहत मिलने जा रही है.
गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एनएचएआई के सहयोग से शहर के अलग-अलग हिस्सों में 20 स्मार्ट ट्रैफिक बूथ स्थापित किए हैं. इन बूथों का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को गर्मी, बारिश और प्रदूषण से राहत देना है ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी निभा सकें. अब तक पुलिसकर्मियों को सड़क किनारे या चौराहों पर खुले में खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता था. तेज धूप और बदलते मौसम के कारण उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था. लेकिन इन स्मार्ट बूथों के बनने से हालात काफी हद तक बदल जाएंगे.
बूथ आधुनिक सुविधाओं से लैस
इन स्मार्ट ट्रैफिक बूथों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है. हर बूथ के अंदर पंखे, बैठने के लिए कुर्सी, सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी स्क्रीन और माइक की व्यवस्था की गई है. इससे पुलिसकर्मी बूथ के अंदर बैठकर ही ट्रैफिक की निगरानी कर सकते हैं. अगर कहीं जाम लगता है तो वे तुरंत माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकते हैं.
लोगों को किया जाएगा जागरूक
इसके अलावा बूथ के बाहर की तरफ एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है जिनके माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा. इससे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी. शहर के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा जाम की समस्या रहती थी वहां प्राथमिकता के आधार पर इन बूथों को लगाया गया है. इनमें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे,कलेक्ट्रेट के बाहर और अन्य व्यस्त चौराहे शामिल हैं.
सीसीटीवी से निगरानी होगी
डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के अनुसार इन स्मार्ट बूथों को खासतौर पर उन स्थानों पर स्थापित किया गया है जहां ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है. उन्होंने बताया कि बूथ के अंदर बैठकर पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरों के जरिए ट्रैफिक की निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई भी कर सकते हैं. बूथ के अंदर वेंटिलेशन की बेहतर व्यवस्था की गई है ताकि हवा का सही प्रवाह बना रहे और ऑक्सीजन की कमी न हो. साथ ही सुरक्षा के लिए डिजिटल लॉक भी लगाया गया है जिससे बूथ पूरी तरह सुरक्षित रहता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL