हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में BLO सहायक ने की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया SIR के दबाव का आरोप, जांच शुरू

महोबा में BLO सहायक ने की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया SIR के दबाव का आरोप, जांच शुरू

UP News: शिक्षामित्र शंकरलाल राजपूत का शव बुधवार सुबह गांव के पास स्थित कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 04 Dec 2025 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पवा गांव में कथित तौर SIR ड्यूटी के दबाव में एक शिक्षामित्र ने आत्महत्या कर ली. सोमवार (1 दिसंबर) की शाम से लापता चल रहे 50 वर्षीय शिक्षामित्र शंकरलाल राजपूत का शव बुधवार (3 दिसंबर) की सुबह गांव के पास बने कुएं में मिला.

पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, शिक्षामित्र की मौत से परिवार, ग्रामीणों और सहकर्मियों में शोक और आक्रोश फैल गया है.

मृतक शंकरलाल पवा गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे. 17 नवंबर से SIR कार्य के तहत बूथ लेबल अधिकारी (BLO) बृजेंद्र सिंह के सहायक के रूप में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी. इस दौरान घर-घर जाकर फॉर्म भरने, मतदाताओं की जानकारी जुटाने और ऑनलाइन एंट्री करने का काम सौंपा गया था. 

अधिकारी डालते थे काम पूरा करने का दबाव

परिजनों का कहना है कि रोजाना 100 फॉर्म भरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिस कारण उन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था. घर में भी वे अक्सर SIR के काम को लेकर बढ़ते बोझ और अधिकारियों के दबाव की चर्चा करते थे. मृतक की पुत्री अंजनी ने बताया कि पापा रात में भी ठीक से सो नहीं पाते थे. अधिकारी जल्दी काम पूरा करने का दबाव डालते थे. मृतक के भतीजे बृजेंद्र और जितेंद्र ने भी आरोप लगाया कि क्षमता से अधिक काम और मानसिक दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की.

वहीं बीएलओ बृजेंद्र सिंह ने भी स्वीकार किया कि SIR में दबाव अत्यधिक है. उन्होंने बताया कि 1344 मतदाताओं के फॉर्म भरने की जिम्मेदारी उसे और मृतक शंकरलाल को मिली थी और घर-घर जाकर जानकारी लेना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. कई बार लोगों द्वारा अभद्र भाषा व गाली-गलौज तक की स्थिति बनती है जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है. वहीं अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द काम पूरा करने का दबाव बढ़ता जा रहा था जिसे शंकरलाल झेल नहीं पाए और आत्महत्या कर ली.

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, ग्रामीण व परिजन अधिकारियों पर कार्रवाई और एसआईआर कार्य प्रणाली की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. घटना ने प्रशासनिक दबाव के बीच सरकारी कार्यों में लगे कर्मियों की मानसिक स्थिति और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 07:47 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Afghanistan-Pakistan Relations: भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
हरियाणा
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें कैसे राजधानी हुई पैक
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें कैसे राजधानी हुई पैक
क्रिकेट
IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली किस नंबर पर, देखिए टॉप 5 की लिस्ट
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली किस नंबर पर, देखिए टॉप 5 की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
2026 का रण क्या बुलडोजर vs बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर होगा? | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Afghanistan-Pakistan Relations: भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
हरियाणा
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें कैसे राजधानी हुई पैक
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें कैसे राजधानी हुई पैक
क्रिकेट
IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली किस नंबर पर, देखिए टॉप 5 की लिस्ट
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली किस नंबर पर, देखिए टॉप 5 की लिस्ट
टेलीविजन
Aashka Goradia Pregnant: दूसरी बार मां बनने वाली हैं आशका गोराडिया, ऐनिवर्सरी पर शेयर की गुड न्यूज
दूसरी बार मां बनने वाली हैं आशका गोराडिया, ऐनिवर्सरी पर शेयर की गुड न्यूज
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं
दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं
ट्रेंडिंग
Video: छपरीगिरी के चक्कर में तंदूर बन गया लड़का, दोस्तों ने नंगा करके बचाई जान- वीडियो वायरल
छपरीगिरी के चक्कर में तंदूर बन गया लड़का, दोस्तों ने नंगा करके बचाई जान- वीडियो वायरल
नौकरी
IIMC में नौकरी का बड़ा मौका, टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती; 26 दिसंबर तक करें आवेदन
IIMC में नौकरी का बड़ा मौका, टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती; 26 दिसंबर तक करें आवेदन
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget