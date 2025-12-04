महोबा में BLO सहायक ने की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया SIR के दबाव का आरोप, जांच शुरू

उत्तर प्रदेश में महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पवा गांव में कथित तौर SIR ड्यूटी के दबाव में एक शिक्षामित्र ने आत्महत्या कर ली. सोमवार (1 दिसंबर) की शाम से लापता चल रहे 50 वर्षीय शिक्षामित्र शंकरलाल राजपूत का शव बुधवार (3 दिसंबर) की सुबह गांव के पास बने कुएं में मिला.

पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, शिक्षामित्र की मौत से परिवार, ग्रामीणों और सहकर्मियों में शोक और आक्रोश फैल गया है.

मृतक शंकरलाल पवा गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे. 17 नवंबर से SIR कार्य के तहत बूथ लेबल अधिकारी (BLO) बृजेंद्र सिंह के सहायक के रूप में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी. इस दौरान घर-घर जाकर फॉर्म भरने, मतदाताओं की जानकारी जुटाने और ऑनलाइन एंट्री करने का काम सौंपा गया था.

अधिकारी डालते थे काम पूरा करने का दबाव

परिजनों का कहना है कि रोजाना 100 फॉर्म भरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिस कारण उन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था. घर में भी वे अक्सर SIR के काम को लेकर बढ़ते बोझ और अधिकारियों के दबाव की चर्चा करते थे. मृतक की पुत्री अंजनी ने बताया कि पापा रात में भी ठीक से सो नहीं पाते थे. अधिकारी जल्दी काम पूरा करने का दबाव डालते थे. मृतक के भतीजे बृजेंद्र और जितेंद्र ने भी आरोप लगाया कि क्षमता से अधिक काम और मानसिक दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की.

वहीं बीएलओ बृजेंद्र सिंह ने भी स्वीकार किया कि SIR में दबाव अत्यधिक है. उन्होंने बताया कि 1344 मतदाताओं के फॉर्म भरने की जिम्मेदारी उसे और मृतक शंकरलाल को मिली थी और घर-घर जाकर जानकारी लेना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. कई बार लोगों द्वारा अभद्र भाषा व गाली-गलौज तक की स्थिति बनती है जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है. वहीं अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द काम पूरा करने का दबाव बढ़ता जा रहा था जिसे शंकरलाल झेल नहीं पाए और आत्महत्या कर ली.

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, ग्रामीण व परिजन अधिकारियों पर कार्रवाई और एसआईआर कार्य प्रणाली की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. घटना ने प्रशासनिक दबाव के बीच सरकारी कार्यों में लगे कर्मियों की मानसिक स्थिति और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.