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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: स्कूल में चौकीदार की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ मिला शव; CCTV बंद होने पर उठे सवाल

मुजफ्फरनगर: स्कूल में चौकीदार की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ मिला शव; CCTV बंद होने पर उठे सवाल

Muzaffarnagar News In Hindi: चरथावल थाना क्षेत्र के किड्स हेवन पब्लिक स्कूल में बीते करीब चार साल से कार्यरत 50 वर्षीय चौकीदार राजकुमार उर्फ राजू की देर रात अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Apr 2026 05:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद  मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक निजी स्कूल परिसर में चौकीदार का खून से लथपथ शव बरामद हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक व डॉग स्क्वॉड टीम के साथ घटनास्थल की गहन जांच की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चौकीदार की हत्या धारदार हथियार से की गई है.

चरथावल थाना क्षेत्र के किड्स हेवन पब्लिक स्कूल में बीते करीब चार साल से कार्यरत 50 वर्षीय चौकीदार राजकुमार उर्फ राजू की देर रात अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि वारदात उस समय हुई, जब वह रात में ड्यूटी पर तैनात था.

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स्टाफ के पहुंचने पर हुआ खुलासा

सुबह जब स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा तो स्कूल परिसर में खून से लथपथ शव पड़ा देख सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए. परिजनों के मुताबिक मृतक की किसी से कोई रंजिश नहीं थी. वहीं, घटना के समय स्कूल के सीसीटीवी कैमरों का बंद होना और बाद में दोबारा चालू मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसकी जांच की मांग की जा रही है.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया है, जो आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. शुरुआती जांच में सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं.

भाई को टीचर ने दी सूचना

घटना के बारे में मृतक चौकीदार राजकुमार के भाई का जहां कहना है कि यह राजू मेरा भाई पिछले 4 साल से यहां ड्यूटी करता था, शाम को आता था. सुबह 8:00 बजे घर चला जाता था. सुबह मेरे पास फोन आया. मास्टर जी का राजू को चोट लग गई है. मैं जंगल में था, वहां से आया. मास्टर जी ने कहा इसका तो मर्डर हो गया. इसकी 48 साल उम्र थी. पिछले 4 साल से काम कर रहा था यहीं पर, कोई रंजिश नहीं हम नौ भाई हैं.

कैमरे बंद होने पर सवाल

चाचा, ताऊ के आज तक हमारे ऊपर 151 भी नहीं है. इसमें सही जांच हो और जो कातिल है, उसका पता चले. जो यह कैमरे बंद हुए. उनकी भी जांच होनी चाहिए. उसी समय कैमरे बंद हुए. जिस समय मेरे भाई का मर्डर हुआ और फिर चल गए तो मैं यह चाहता हूं. प्रशासन से कैमरे भी देखे जाएं और इसमें ईमानदारी के साथ जांच हो. दूध का दूध पानी का पानी हो इसमें नाजायज आदमी जिसने काम किया वही जेल जाए इसमें.

पुलिस ने शुरू की जांच

सीओ सदर रविशंकर मिश्रा की माने तो सुबह हमारा सिपाही वॉक पर था तो उसको  ज्ञात हुआ,कि एक व्यक्ति जो यही पर काम करते थे, राजू उर्फ राजकुमार नाम के उसकी धारदार हथियार से मारकर हत्या हो गई है. तत्काल थाना प्रभारी मेरे द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का मुआइना कर लिया गया. यह राजकुमार उर्फ राजू इसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है. यह काफी दिनों से स्कूल में काम कर रहे थे. शव को पोस्टमार्टम को भेज जांच की जा रही है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Muzaffarnagar News
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