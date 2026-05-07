यूपी: मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, 24 घंटे में 7 एनकाउंटर, 10 बदमाश गिरफ्तार

उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पिछले 24 घंटे में अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 7 अलग-अलग मुठभेड़ों में 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें 9 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए हैं. कार्रवाई जिले के नई मंडी, मंसूरपुर, बुढाना और नगर कोतवाली थाना क्षेत्रों में की गई.

पुलिस ने जवाबी फाइरिंग में बदमाशों को दबोचा

पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ों के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 6 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, लूटी गई ज्वेलरी और नगदी बरामद की गई है. नई मंडी कोतवाली पुलिस ने 4 मुठभेड़ों में सलमान उर्फ शहजाद, खुशनसीब, अमर, गुड्डू, सागर और अभिषेक को गिरफ्तार किया है. वहीं मंसूरपुर थाना पुलिस ने शैंकी और मनीष को दबोचा. बुढाना पुलिस ने शाहरुख पठान को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि नगर कोतवाली पुलिस ने शिवम उर्फ मोटा को मुठभेड़ के बाद पकड़ा.

गिरफ्तार बदमाशों में दो आरोपी 20-20 हजार रुपये के इनामी अपराधी भी बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार आरोपी लूट, डकैती, हत्या और अन्य संगीन वारदातों में शामिल रहे हैं. एक आरोपी पंजाब के पटियाला में भी वांछित चल रहा था.

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पिछले 24 घंटे में बदमाशों के बीच कुल सात मुठभेड़

मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान जनपद में पुलिस और बदमाशों के बीच कुल सात मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें सात शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने काउंटर फायर किया. इस दौरान सभी आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें दबोच लिया गया.

एसएसपी ने बताया कि ये मुठभेड़ जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुईं, जिनमें चार मुठभेड़ नई मंडी क्षेत्र में, एक मंसूरपुर में, एक बुढाना में और एक कोतवाली क्षेत्र में हुई. सभी गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

अमर पुत्र अनिल निवासी भण्डूरा थाना सिखेडा हाल पता सुभाषनगर गली न0 03 पचेंडा पुलिया थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 21 वर्ष. गुड्डू पुत्र धर्मपाल निवासी अमित बिहार कूकडा थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर उम्र करीब 26 वर्ष. नईम पुत्र जहीरूद्दीन निवासी मौहल्ला मुश्तर्क कस्बा व थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर. अनस पुत्र नजीर निवासी मौहल्ला मुश्तर्क कस्बा व थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर. सुमित सैनी पुत्र खूब सिंह निवासी ग्राम मुझेडा थाना मीरापुर, मुजफ्फऱनगर. अभिषेक उर्फ खरखोश पुत्र रकम सिंह निवासी अमित विहार , कूकडा थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर. सागर पुत्र बबलू पाल निवासी अमित विहार थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर.

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