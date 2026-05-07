कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोलकाता में आज गुरुवार (7 मई) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की. इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं. इस दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी वहां मौजूद थे, अभिषेक बनर्जी ने अखिलेश का गले मिल कर स्वागत किया.

इससे पहले कोलकाता पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल में जो हुआ है. लोकतंत्र को नष्ट करने का रास्ता निकाला है, लोकतंत्र को इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना बीजेपी ने पहुंचाया है. बीजेपी की आंखों में दीदी खटकती हैं, ये नारी को कभी बढ़ते हुए नहीं देख सकते. यहां मतदान हुआ जरूर है लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम दबाव में ज्यादा मतदान किया है.

बीजेपी की आंखों में खटकती हैं दीदी- अखिलेश

कोलकाता में अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती है इसलिए क्योंकि वह आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है. भारती जनता पार्टी सामंती सोच की है इनके संगी साथी लोग पुरुष वादी लोग है यह लोग नारी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं.

अखिलेश ने कहा कि जितनी भी संस्थाएं थी जिनका काम था कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी. जब उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन हुआ था तो फोर्सज को लगाकर लोगों का वोट रोका गया था. बंगाल में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है.

ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है. बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं ममता बनर्जी की पार्टी को 80 सीटों पर जीत मिली है. बीजेपी के जीत के बाद ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. इस चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा भड़की हुई है. बुधवार (6 मई) को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई. चुनाव के बाद बंगाल के विभिन्न इलाकों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं.

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