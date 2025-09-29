हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में ढेर, लूट-हत्या समेत कई मामले थे दर्ज

UP: मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में ढेर, लूट-हत्या समेत कई मामले थे दर्ज

Muzaffarnagar News: अपराधी की पहचान नईम कुरैशी के रूप में हुई है. उन्होंने कहा कि कुरैशी पर लूट व हत्या के प्रयास के लगभग 35 मामलों में शामिल था और वह मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर में सक्रिय था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: हसनैन | Updated at : 29 Sep 2025 07:52 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में रविवार को पुलिस की एक कुख्यात अपराधी के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से आरोपी ढेर हो गया. इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया. कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

पुलिस ने अधिकार ने बताया एनकाउंटर में मारे गए अपराधी पर एक लाख रुपये का इनाम था और पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश थी. आरोपी की पहचान नई कुरैशी के तौर पर हुई हैं. उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. 

एक लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को गश्त के दौरान पुलिस ने मीरापुर थानाक्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया. शक के आधार पर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी. 

जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया और घेराबंदी शुरू कर दी. उधर से आरोपी फायरिंग कर रहा था, जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी गोलियां चलाई गई, जिसमें बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और गिर पड़ा. इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हो गया है. 

पुलिस की गोली लगने से हुई मौत

पुलिस की टीम तत्काल बदमाश को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराधी की पहचान नईम कुरैशी के रूप में हुई है. उन्होंने कहा कि कुरैशी पर लूट व हत्या के प्रयास के लगभग 35 मामलों में शामिल था और वह मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर जिलों में सक्रिय था.

पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल कालू राम भी गोली लगने से घायल हो गये और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. कांस्टेबल की हालत खतरे से बाहर है. 

Published at : 29 Sep 2025 07:52 AM (IST)
