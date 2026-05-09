लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक ऐलान किया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर समाजवादी सरकार बनती है तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पर दो दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा.

सपा प्रमुख ने कहा कि गोमती रिवरफ्रंट पर महापुरुषों और आंदोलनों से जुड़े लोगों को सम्मान देने का काम किया जाएगा. इसी कड़ी में महाराणा प्रताप की एक भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रतिमा में चेतक भी होगा और महाराणा प्रताप के हाथ में सोने का भाला दिखाया जाएगा. अखिलेश यादव ने कहा कि यह प्रतिमा वीरता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बनेगी.

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गोमती रिवरफ्रंट को बताया देश का सबसे शानदार प्रोजेक्ट

अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ का गोमती रिवरफ्रंट देश के सबसे बेहतरीन रिवरफ्रंट्स में शामिल है. उन्होंने कहा कि जब यह परियोजना पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो दूसरे राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बनेगी. सपा प्रमुख ने दावा किया कि भविष्य में नदियों को साफ रखने के लिए इससे बेहतर मॉडल कोई नहीं हो सकता.

लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में “बहुस्तरीय चुनावी माफिया” काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बचाने के लिए सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी. उन्होंने विपक्षी दलों और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों से एकजुट होने की अपील भी की.

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अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सभी वर्गों और महापुरुषों का सम्मान करती आई है. उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की और हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास, खुशहाली, सबका सम्मान और संविधान की मजबूती ही समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है.