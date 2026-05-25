शराब की लत ने छीनी घर की खुशियां, युवक की मौत से परिवार में पसरा मातम

महोबा में शराब के नशे ने एक और हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी.महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले 30 वर्षीय राम सिंह ने शराब के नशे में बरगद के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपनी दो बहनों का इकलौता भाई था. राम सिंह पेशे से डेयरी से घी खरीदकर गांव-गांव बेचने का काम करता था, लेकिन उसे शराब की बेहद बुरी लत थी. शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात करीब 1:00 बजे उसने शराब के नशे में आत्मघाती कदम उठा लिया.

बताया जा रहा है कि राम सिंह लंबे समय से शराब की लत का शिकार था. उसके पिता कल्लू राजपूत ने बताया कि परिवार ने बेटे को शराब की आदत से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश की थी.कई बार उसका इलाज भी कराया गया लेकिन वह शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ. परिवार को उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतनी दुखद स्थिति तक पहुंच जाएगा.

शराब की लत ने ली युवक की जान, परिवार में मचा कोहराम

परिजनों के मुताबिक घटना वाली रात भी राम सिंह ने भारी मात्रा में शराब पी रखी थी. सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिवार के लोगों को शक हुआ. इसके बाद जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

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परिवार वालों का कहना है कि घर में किसी प्रकार का विवाद नहीं था.न ही किसी से कोई दुश्मनी थी और न ही आर्थिक परेशानी जैसी कोई बात सामने आई है. ऐसे में आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

इकलौते बेटे की मौत से टूटा परिवार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

बेटे की मौत के बाद माता-पिता पूरी तरह टूट चुके हैं.बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग भी परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं.हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसने राम सिंह को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

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इस घटना ने एक बार फिर शराब की लत से होने वाले नुकसान को सामने ला दिया है. गांव के लोग भी युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील कर रहे हैं. वहीं परिवार का कहना है कि अगर समय रहते राम सिंह शराब छोड़ देता तो शायद आज वह उनके बीच जिंदा होता.