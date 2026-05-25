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शराब की लत ने छीनी घर की खुशियां, युवक की मौत से परिवार में पसरा मातम
शराब की लत ने एक और परिवार की खुशियां छीन लीं. युवक की संदिग्ध मौत के बाद घर में मातम पसरा है.परिजनों के मुताबिक मृतक लंबे समय से शराब का आदी था और घटना वाली रात भी उसने काफी शराब पी रखी थी.
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Source: IOCL