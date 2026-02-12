मुजफ्फरनगर में कर्ज ने युवक को बनाया लुटेरा, ज्वेलरी शॉप से लूट का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में कर्ज के बोझ तले दबे एक युवक ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. बहन की शादी का बहाना बनाकर ज्वेलरी खरीदने पहुंचे युवक ने सर्राफा बाजार की एक दुकान से लाखों रुपये की सोने की पांच अंगूठियां चुरा लीं. हालांकि, पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



जानकारी के मुताबिक, रतनपुरी थाना क्षेत्र के नगला रियावली गांव निवासी नाहिद 2 फरवरी को नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सर्राफा बाजार में शर्मा ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचा था. उसने बहन की शादी का हवाला देकर ज्वेलरी दिखाने को कहा. इसी दौरान मौका पाकर वह पांच सोने की अंगूठियां लेकर फरार हो गया. घटना के बाद दुकान मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने चोरी की 5 सोने की अंगूठियां की बरामद

वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास लगे लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके बाद आरोपी नाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई सभी पांचों सोने की अंगूठियां बरामद कर ली हैं.

कर्ज चुकाने के लिए चोर बना आरोपी

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पहली बार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उस पर कर्ज था और पैसों की जरूरत के चलते उसने यह कदम उठाया.

मामले की आगे की कार्रवाई कर रही पुलिस

सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि 2 फरवरी की शाम 6 से 7 बजे के बीच यह घटना हुई थी. मुकदमा दर्ज कर पुलिस लगातार तलाश में जुटी थी. जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे बरामदगी भी हुई है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.