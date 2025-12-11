पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में लाइसेंसी बंदूक के साथ वीडियो बनाना एक नाबालिग को भारी पड़ गया. वीडियो शूट के दौरान ट्रिगर दबते ही गोली चल गई, जिससे सुरक्षा गार्ड की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंदूक जब्त कर नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया. वहीं मृतक के परिजनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के जानसठ रोड स्थित द्वारका सिटी में मंगलवार शाम यह घटना उस वक्त हुई, जब निर्माणाधीन मकान में तैनात सुरक्षा गार्ड शुभम की लाइसेंसी बंदूक बिजली ठेकेदार के नाबालिग बेटे के हाथ लग गई. नाबालिग बंदूक के साथ वीडियो बना रहा था इसी दौरान ट्रिगर दबने से गोली चल गई. गोली लगने से 21 वर्षीय गार्ड शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज के दौरान घायल ने तोड़ा दम

वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुभम को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने बंदूक कब्जे में ले ली है और नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मृतक के परिजनों ने भी हत्या और दुर्घटना दोनों की आशंका जताते हुए पुलिस में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, कार्रवाई की मांग

मृतक गार्ड शुभम के मामा राहुल ने बताया कि शुभम वहां काम करता था और बंदूक लॉकर में रखी होती थी. सवाल यह है कि वह बंदूक नाबालिग के हाथ में कैसे आई, उसमें कारतूस कैसे डाला गया, और ट्रिगर कैसे दबा? परिजनों ने बताया कि गोली शुभम की पीठ में करीब 10 मीटर दूरी से लगी है, इसलिए यह भी संभावना है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या भी हो सकती है. परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

सीओ मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि द्वारका सिटी में निर्माण कार्य के दौरान गार्ड शुभम अपने एक साथी के साथ लाइसेंसी हथियार के साथ वीडियो शूट कर रहा था, तभी अचानक फायर हो गया. घायल को बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया

पुलिस ने मौके की जांच फील्ड यूनिट के साथ मिलकर की और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और हथियार को भी कब्जे में ले लिया गया है. आगे की कार्रवाई नई मंडी पुलिस कर रही है.