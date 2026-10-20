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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: मेडिकल कॉलेज के कमरे में मिला MBBS छात्रा का शव

मुजफ्फरनगर: मेडिकल कॉलेज के कमरे में मिला MBBS छात्रा का शव

मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS की चौथी वर्ष की छात्रा शगुन सैनी का शव उसके कमरे में लटका मिला. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 20 Oct 2026 10:55 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है.यहां MBBS चतुर्थ वर्ष की छात्रा का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला. मृतका की पहचान हरियाणा के कैथल निवासी शगुन सैनी के रूप में हुई है. 

घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची मंसूरपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में शगुन सैनी MBBS की पढ़ाई कर राठी थी. बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में छात्रा की तलाश की जा रही थी. काफी देर तक उसका पता नहीं चलने पर कमरे में देखा गया, जहां उसका शव फंदे पर लटका मिला. इसके बाद कॉलेज स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया. 

उधर इस घटना से पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया. किसी को समझ नहीं आ रहा कि शगुन ने ऐसा कदम क्यों उठाया ?उधर पुलिस ने कॉलेज मैनेजमेंट और सहपाठियों से पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए. अधिकारियों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस छात्रा की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि अभी शुरूआती जांच में आत्महत्या लग रहा है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. छात्रा के परिजनों को सूचित कर दिया है. उनकी शिकायत और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
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