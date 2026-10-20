मुजफ्फरनगर: मेडिकल कॉलेज के कमरे में मिला MBBS छात्रा का शव

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है.यहां MBBS चतुर्थ वर्ष की छात्रा का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला. मृतका की पहचान हरियाणा के कैथल निवासी शगुन सैनी के रूप में हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची मंसूरपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में शगुन सैनी MBBS की पढ़ाई कर राठी थी. बताया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में छात्रा की तलाश की जा रही थी. काफी देर तक उसका पता नहीं चलने पर कमरे में देखा गया, जहां उसका शव फंदे पर लटका मिला. इसके बाद कॉलेज स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया.

उधर इस घटना से पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया. किसी को समझ नहीं आ रहा कि शगुन ने ऐसा कदम क्यों उठाया ?उधर पुलिस ने कॉलेज मैनेजमेंट और सहपाठियों से पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए. अधिकारियों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस छात्रा की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि अभी शुरूआती जांच में आत्महत्या लग रहा है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. छात्रा के परिजनों को सूचित कर दिया है. उनकी शिकायत और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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