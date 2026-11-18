उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अनुशासन समिति की घोषणा कर दी है. इस समिति का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब कुछ दिनों पहले ही राज्य इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दस्तखत वाली चिट्ठी चर्चा का विषय बनी थी जिसमें 209 सीटों की लिस्ट, दिल्ली तक भेजे जाने का खंडन किया गया था.

यूपी की बीजेपी इकाई में मुख्यालय प्रभारी गोविन्द नारायण शुक्ल द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है- प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अनुमति से भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति की घोषणा की गई है. समिति में पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और अष्टभुजा शुक्ला, पूर्व राज्यसभा सांसद कांता कर्दम, पूर्व विधायक रामजियावन मौर्य और विधान परिषद सदस्य गोपाल अंजान को शामिल किया गया है.

पंकज चौधरी पहले भी कह चुके हैं- गलती बर्दाश्त नहीं

गौरतलब है कि हाल फिलहाल में पंकज चौधरी ने भी स्पष्ट किया है कि कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मथुरा में बीजेपी के चिंतन शिविर के दौरान भी पंकज ने नेताओं को यही संदेश दिया था.

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यूपी बीजेपी के नेताओं से कहा था - चुनाव के समय जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता पार्टी के हितों के खिलाफ कोई काम न करें. इस समय किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऐसा करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इन बयानों और चिट्ठियों के बीच अनुशासन समिति का ऐलान कई मायनों में अहम माना जा रहा है.