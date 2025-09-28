UP News: 'पोस्टर-बाजी से बिगड़ सकता है माहौल', आई लव मोहम्मद पर जमीयत उलेमा-ए-हिन्द का बयान
UP News: जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने आज मुजफ्फरनगर वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. जिले के जिलाध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने रोज़गार-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की बात कही है.
देशभर में फैल रहे ‘I Love You पैगम्बर’ वाले पोस्टर और उनके बाद हुई घटनाओं के बीच, जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने आज मुजफ्फरनगर वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. जिले के जिलाध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने रोज़गार-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की बात कही और अनावश्यक पोस्टर-बाज़ी से दूर रहने की सलाह दी. शुक्रवार के जुम्मे की नमाज़ के बाद कई यूपी के स्थानों पर तनातनी की घटनाएं रिपोर्ट हुईं.
मुजफ्फरनगर से जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के जिलाध्यक्ष मौलाना मुकर्रम कासमी ने कहा कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को उकसाने वाला व्यवहार ठीक नहीं और पोस्टर-बाजी से माहौल बिगड़ सकता है. उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे इस तरह की पोस्टर-बाज़ी और सार्वजनिक प्रदर्शनों से दूर रहें.
साथ ही मौलाना मुकर्रम कासमी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान "ऐसे कार्रवाई होगी, आपकी सात पुश्तें याद रखेंगी" पर कहा मुख्यमंत्री एक मजहब वालों के नहीं बल्कि मुसलमान, हिंदू और ईसाई सभी लोगों के हैं, हम उनका सम्मान करते हैं. कानून-व्यवस्था संभालने की उनकी जिम्मेदारी है, जो वह कार्रवाई कर रहे हैं, हम सहमत हैं.
'मोहम्मद और महादेव' दोनों वालों पर हो कार्रवाई
मौलाना ने यह भी कहा कि, मुख्यमंत्री को इस अपनी जुबान से बयान नहीं देना चाहिये, क्योंकि वे जिम्मेदार इंसान है तो जिम्मेदार आदमी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए. मुख्यमंत्री कानून के दायरे में रहकर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनका का स्वागत करते हैं. मौलाना ने कहा कि कोई आदमी 'आई लव यू मोहम्मद' के पोस्टर लगा रहा है तो कोई 'आई लव यू महादेव' के दोनों के ऊपर कारवाई की जानी चाहिए.
अल्लाह के आचरण, नैतिकता और सुन्नत पर चलने का अनुरोध
मौलाना मुकर्रम कासमी ने कहा कि आस्था व्यक्तिगत और अंतरात्मा का विषय है. इसे सार्वजनिक उकसावे का कारण नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने अल्लाह के रसूल के अनुयायियों से उनके आचरण, नैतिकता और सुन्नत पर चलने का अनुरोध किया ताकि समाज में शांति बनी रहे.
