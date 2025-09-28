उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश के अलग-अलग शहरों में आई लव मोहम्मद से लेकर आई लव महादेव का विषय चर्चा के केंद्र में है. इसी बीच धर्म नगरी काशी में बीते दिनों जहां एक तरफ आई लव मोहम्मद के विरोध में धर्माचार्यों ने आई लव महादेव का पोस्टर जारी किया. वहीं अब अस्सी घाट स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल लोग आई लव महादेव के साथ-साथ योगी आदित्यनाथ और उनके शासन नीति की पहचान बुलडोजर पोस्टर के साथ भी दिखाई दिए.

वाराणसी के अस्सी घाट पर दैनिक रूप से संपन्न होने वाली संध्या आरती में भारी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे. इस दौरान उनके हाथ में अलग-अलग पोस्टर भी देखे गए जिसमें आई लव महादेव आई लव सीएम योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर लिखे हुए थे. श्री हनुमान चालीसा का भी पाठ हो रहा था.

लोगों ने स्पष्ट किया अपना रुख और संदेश

इस दौरान लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर को रखकर अपना संदेश और रुख स्पष्ट कर दिया. बातचीत में लोगों ने कहा कि जिस तरह से आई लव मोहम्मद का पोस्टर जारी किया गया है, उसके बाद हम अपना विचार इस पोस्टर के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं. गंगा आरती के दौरान लोगों के हाथों में ये पोस्टर चर्चा का विषय बना रहा है.

धर्माचार्यों ने जारी किया था आई लव महादेव का पोस्टर

आपको बता दें कि बीते दिनों आई लव मोहम्मद पोस्टर और जुलूस के विरोध में काशी के धर्माचार्यों ने आई लव महादेव का पोस्टर जारी किया था और उन्होंने वाराणसी सहित अलग-अलग शहरों में आई लव मोहम्मद पोस्टर और जुलूस को लेकर नाराजगी जताई थी. फिलहाल यह मामला थमने की बजाय लगातार चर्चा के केंद्र में है.

