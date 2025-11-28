हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुज़फ्फरनगर में केवल एक रुपये में हुई शादी, दूल्हे अवधेश ने लड़की के पिता को लौटाए 31 लाख

मुज़फ्फरनगर में केवल एक रुपये में हुई शादी, दूल्हे अवधेश ने लड़की के पिता को लौटाए 31 लाख

Muzaffarnagar News: 22 नवंबर को नगर के एक बैंक्वेट हॉल में अवधेश राणा की शादी शहाबुद्दीनपुर निवासी अदिति सिंह से सम्पन्न हुई. गोरा तिलक के दौरान लड़की पक्ष 31 लाख रुपये की राशि लेकर आया था.

By : अभिषेक चौधरी | Updated at : 28 Nov 2025 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक अवधेश राणा ने सामाजिक कुप्रथाओं में से एक दहेज़ के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. जब शादी में लड़की वालों की तरफ से उसका टीका 31 लाख से किया जा रहा था तो उसने उसे ठुकराकर महज एक रूपए स्वीकार किया. ये देखकर हरकोई हैरान रहा गया. लड़की पक्ष ने मनाने की कोशिश भी की, लेकिन आदेश नहीं माना. जिसके बाद मंडप तालियों की गड़गडाहट से गूँज उठा.

अवधेश राणा के इस कदम से न सिर्फ लड़की पक्ष बल्कि उसके परिवार के लोग भी उसे सम्मान की नजर से देख रहे हैं. जबकि उसकी पत्नी भी इस कदम से काफी प्रभावित है. स्थानीय लोग भी आदेश के इस फैसले में उसके साथ हैं.

22 नवम्बर को हुई थी शादी

22 नवंबर को नगर के एक बैंक्वेट हॉल में अवधेश राणा की शादी शहाबुद्दीनपुर निवासी अदिति सिंह से सम्पन्न हुई. गोरा तिलक के दौरान लड़की पक्ष 31 लाख रुपये की राशि लेकर आया था. लेकिन सभी मेहमानों के सामने दूल्हे अवधेश राणा ने हाथ जोड़कर पूरे सम्मान के साथ यह रकम वापस लौटा दी. बारात और लड़की पक्ष के मेहमान दूल्हे के इस साहसिक कदम पर तालियां बजाते नहीं थक रहे थे. यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और दहेज के लोभियों के लिए एक करारा जवाब भी.

दुल्हन के पिता का हो चुका निधन

दुल्हन अदिति के पिता सुनील का निधन कोरोना काल में हो चुका था, जिसके बाद अदिति और उसका भाई अपने नाना सुखपाल के यहां रह रहे थे. अदिति ने यहीं से अपनी एमएससी की पढ़ाई पूरी की. नाना सुखपाल ने ही उसका रिश्ता बुढ़ाना के व्यापारी परिवार से जुड़े अवधेश राणा के साथ तय किया था.

दहेज़ लेना कुप्रथा: अवधेश राणा

हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं. दहेज लेना गलत है. लोग कर्ज लेकर बेटियों की शादी करते हैं, अपनी जीवनभर की कमाई लगा देते हैं. ऐसी प्रथा खत्म होनी ही चाहिए. हमारा रिश्ता सिर्फ 1 रुपये का था, फिर 31 लाख लेने का सवाल ही नहीं.

यह शादी न सिर्फ दो परिवारों का मिलन बनी, बल्कि दहेज प्रथा पर एक बड़ा और मजबूत संदेश भी छोड़ा.

और पढ़ें
Published at : 28 Nov 2025 08:48 AM (IST)
Tags :
Dowry System UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Vs Gujarat Richest Man: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
गुजरात V/S बिहार: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
इंडिया
'मुझे किसी भी चीज की जल्दी...', कर्नाटक में कुर्सी की खींचतान के बीच मुंबई पहुंचे डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
'मुझे किसी भी चीज की जल्दी...', कर्नाटक में कुर्सी की खींचतान के बीच मुंबई पहुंचे डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
विश्व
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बेवफा बीवी की नकली सुहागरात | Sansani
Rajasthan News: Jaipur विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
Bihar Politics: सुशासन का 'बुलडोजर अध्याय' | Nitish Kumar | NDA | Samrat Chaudhary | CM Yogi
Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Vs Gujarat Richest Man: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
गुजरात V/S बिहार: अमीरी के मामले में ज्यादा रईस कौन, किसके पास ज्यादा बड़ा धनकुबेर, कितनी संपत्ति?
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
इंडिया
'मुझे किसी भी चीज की जल्दी...', कर्नाटक में कुर्सी की खींचतान के बीच मुंबई पहुंचे डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
'मुझे किसी भी चीज की जल्दी...', कर्नाटक में कुर्सी की खींचतान के बीच मुंबई पहुंचे डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
विश्व
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
व्हाइट हाउस के नजदीक आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत, एक क्रिटिकल, ट्रंप ने जानें अब क्या बोला?
क्रिकेट
Ind Vs SA: दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
दक्षिण अफ्रीका से हार के लिए ऋषभ पंत ने मांगी माफी, कर दिया बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
जनरल नॉलेज
ये है दुनिया का मीठा पानी बनाने वाला सबसे बड़ा देश, हर दिन यहां बनते हैं नए रिकॉर्ड
ये है दुनिया का मीठा पानी बनाने वाला सबसे बड़ा देश, हर दिन यहां बनते हैं नए रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
बाथरूम में बैठकर घंटों आशिक से बात करती थी पत्नी, पति ने चुपके से बना लिया वीडियो; भड़के यूजर्स
बाथरूम में बैठकर घंटों आशिक से बात करती थी पत्नी, पति ने चुपके से बना लिया वीडियो; भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget