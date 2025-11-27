हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान के खिलाफ FIR दर्ज, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी रील

माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान के खिलाफ FIR दर्ज, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी रील

UP News: माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद के वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की है. दो दिन पहले अबान एक शादी समारोह में गया था.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 27 Nov 2025 02:47 PM (IST)
माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का सोशल मीडिया पर रील वायरल होने का मामले में धूमनगंज थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जांच में जुटी है. सोशल मीडिया पर भड़काऊ रील डालने और दहशत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. बीएनएस की धारा 353 में अबान, उसके साथी हमजा और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

दो दिन पहले अबान एक शादी समारोह में गया था. कुछ लोगो नें धमकी के डायलॉग के साथ रील बना कर वायरल कर दी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि अबान बिना सुरक्षा कर्मियों के साथ कैसे घूमा. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की है.

किसी समारोह में नजर आ रहा अतीक अहमद का बेटा

हालांकि वीडियो कब का है और किस जगह पर बनाया गया इसका एफआईआर में जिक्र नहीं है. 30 सेकंड के वायरल वीडियो में अतीक अहमद का बेटा किसी समारोह में नजर आ रहा है. वीडियो में अबान अलग अंदाज में नजर आ रहा है. वीडियो में दबंगई दिखाते हुए बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग भी चल रहा है. 

अबान के वीडियो के बैकग्राउंड में क्या है डायलॉग?

वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में यह डायलॉग चल रहा है- 'सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, यह उसकी औकात बताएगी, हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी. हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं. तूफान और हम जब भी आते हैं, मां कसम फाड़ के जाते हैं, फाड़ के जाते हैं.'

डिनर करते और गाड़ियों के काफिले के साथ दिख रहा अबान

वायरल वीडियो में अतीक अहमद का बेटा अबान कई लोगों के साथ नजर आ रहा है. अबान लोगों के साथ डिनर करते और गाड़ियों के काफिले संग दिख रहा है. 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल और दो सरकारी गनर हत्याकांड के बाद अहजम और अबान धूमनगंज पुलिस को कसारी मसारी में लावारिस हालत में मिले थे.

पुलिस ने दोनों को राजरूपपुर स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया था. 9 अक्टूबर 2023 को सीडब्ल्यूसी के आदेश पर दोनों भाइयों को बाल सुधार गृह से रिहा किया गया था. दोनों की कस्टडी उनकी बुआ परवीन कुरैशी को सौंप गई थी. दोनों हटवा में अपनी बुआ के घर पर रह रहे थे. पुलिस की ओर से उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी.

अतीक अहमद और बेटे असद की कब हुई थी हत्या?

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी. तीसरे नंबर का बेटा असद 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया था. जबकि अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है. अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50 हजार का इनाम है और वह फरार है. वहीं, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी पर भी 25-25 हजार का इनाम है और दोनों फरार हैं.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 27 Nov 2025 02:47 PM (IST)
Atiq Ahmed UP NEWS UP Police
