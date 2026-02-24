हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: पिता की बेरहमी से हत्या करने वाली निकलीं बेटियां, तानों से परेशान होकर रची थी साजिश

मुजफ्फरनगर: पिता की बेरहमी से हत्या करने वाली निकलीं बेटियां, तानों से परेशान होकर रची थी साजिश

Muzaffarnagar News: मृतक की 32 वर्षीय बेटी कोमल और 16 वर्षीय नाबालिग छोटी बेटी के बयानों में विरोधाभास मिला. कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों बहनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Updated at : 24 Feb 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव मोरना में सोमवार को हुई दलित किसान रामप्रसाद (60) की नृशंस हत्या का पुलिस ने मात्र 2 घंटे के भीतर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है. पिता द्वारा बेटा-बेटी में फर्क करने और घर में रहने पर बार-बार ताने मारने से क्षुब्ध होकर उनकी दो बेटियों ने ही मिलकर इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून से सना चाकू और कपड़े बरामद कर दोनों आरोपी बहनों को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह रामप्रसाद का शव उनके घर में खून से लथपथ हालत में मिला था. हमलावरों ने बड़ी बेरहमी से उनका गला रेता था और पेट पर भी चाकू से कई वार किए थे. एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल के नेतृत्व में पहुंची पुलिस, एसओजी और फील्ड यूनिट ने जब घर के सदस्यों से गहन पूछताछ की, तो मृतक की 32 वर्षीय बेटी कोमल और 16 वर्षीय नाबालिग छोटी बेटी के बयानों में विरोधाभास मिला. कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों बहनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पिता अक्सर कसता था ताने

आरोपी बेटियों ने पुलिस को बताया कि उनके पिता अक्सर उन पर तंज कसते थे कि वे घर पर खाली बैठी हैं और उनकी शादी न होने से समाज में बदनामी हो रही है. पिता की इस रोज-रोज की 'रोका-टोकी' और अपमानजनक तानों से परेशान होकर दोनों बहनों ने 2 दिन पहले ही हत्या की योजना बना ली थी. रविवार देर रात जब पिता से फिर कहासुनी हुई, तो आवेश में आकर दोनों ने उन पर चाकू से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद उन्होंने खून से सने कपड़े और चाकू को एक पोटली में बांधकर भूसे के ढेर में छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने उनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया है.

दोनों बहनों मिलकर की पिता की हत्या

एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि बड़ी बेटी कोमल (32) और उसकी नाबालिग बहन, जो इंटर की छात्रा है, दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया. पुलिस ने हत्या का सफल अनावरण करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया है. बड़ी बेटी को जेल भेजा जा रहा है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इस घटना ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर पूरे जनपद को स्तब्ध कर दिया है.

और पढ़ें

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read
Published at : 24 Feb 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: पिता की बेरहमी से हत्या करने वाली निकलीं बेटियां, तानों से परेशान होकर रची थी साजिश
मुजफ्फरनगर: पिता की बेरहमी से हत्या करने वाली निकलीं बेटियां, तानों से परेशान होकर रची थी साजिश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां तेज, केंद्र ने जारी किए 500 करोड़, CM धामी ने PM को दिया धन्यवाद
हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां तेज, केंद्र ने जारी किए 500 करोड़, CM धामी ने PM को दिया धन्यवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: बेटे की शादी से पहले भांजे संग फरार हुई मां, नकदी-जेवर भी ले गई साथ
अलीगढ़: बेटे की शादी से पहले भांजे संग फरार हुई मां, नकदी-जेवर भी ले गई साथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
स्पोर्ट्स
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
जनरल नॉलेज
रात के सन्नाटे में कैसे गायब हो जाती है हवाई जहाज की आवाज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
रात के सन्नाटे में कैसे गायब हो जाती है हवाई जहाज की आवाज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
फूड
How to Remove Wax from Apples: सिर्फ पानी से धोकर न खाएं सेब, जानें उसके ऊपर लगी वैक्स साफ करने का तरीका
सिर्फ पानी से धोकर न खाएं सेब, जानें उसके ऊपर लगी वैक्स साफ करने का तरीका
शिक्षा
12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए एएमयू में मौका, 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू; जानें डिटेल्स
12वीं और ग्रेजुएट छात्रों के लिए एएमयू में मौका, 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू; जानें डिटेल्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget