मुजफ्फरनगर में शादी से 6 दिन पहले मिला युवक का शव, मातम में बदलीं खुशियां, जांच शुरू

मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पचेन्डा रोड स्थित रजवाहे की पुलिया के पास एक युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ. घटना की सूचना पहुंची पुलिस ने लाश के पास मिले आधार कार्ड से मृतक की शिनाख्त की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.



जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान बच्चन सिंह कॉलोनी निवासी मोनू कुमार के रूप में हुई है. हृदय विदारक पहलू यह है कि आगामी छह दिनों बाद मोनू की बारात जानी थी, लेकिन सिर पर सेहरा सजने से पहले ही उसकी मौत की खबर ने परिवार की खुशियों को गहरे मातम में बदल दिया है.

घटना स्थल से पुलिस ने बरामद किया चाकू

घटना के अनुसार, तीस वर्षीय मोनू कुमार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और शारीरिक दक्षता के लिए प्रतिदिन तड़के दौड़ लगाने जाता था. सोमवार सुबह भी वह करीब सवा तीन बजे घर से पानी की बोतल लेकर निकला था, लेकिन जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई.

इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि पचेन्डा रोड पर एक युवक का शव पड़ा है, जिसके हाथ की नस कटी हुई थी और पास ही एक चाकू भी पड़ा मिला. पुलिस को मृतक के पास मौजूद आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त करने में सफलता मिली.

परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल

हालांकि, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर परिजनों में भारी रोष व्याप्त है. मृतक के पिता शिवकुमार का आरोप है कि पुलिस ने शव मिलने के तुरंत बाद उन्हें सूचित करने के बजाय, पंचनामा भरकर शव को सीधे मर्चरी (पोस्टमार्टम हाउस) भिजवा दिया. परिजनों का कहना है कि उन्हें घटनास्थल पर बुलाकर वस्तुस्थिति नहीं दिखाई गई, जिससे वे हत्या की आशंका जता रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

फॉरेंसिक टीम जुटा रही साक्ष्य

मामले की जानकारी देते हुए सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि युवक के बाएं हाथ की नस कटी हुई थी. साथ ही मौके से चाकू बरामद हुआ है. फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं.

पुलिस हर पहलुओं की कर रही जांच

उन्होंने बताया कि, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुबह घर से निकलने के बाद मोनू के साथ क्या हुआ था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गहनता से छानबीन कर रही है.