Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस पति से पूछताछ कर रही, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार.

उत्तराखंड के मसूरी जैसी खूबसूरत वादियों में जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे जीने निकले एक नवविवाहित जोड़े की यह यात्रा दर्दनाक त्रासदी में बदल गई. गुरुग्राम में कार्यरत 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पी. राधा गायत्री की सोमवार सुबह मसूरी-धनोल्टी मार्ग स्थित एक होमस्टे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पति से पूछताछ की जा रही है.

राधा गायत्री और उनके पति सौम्या श्रीचरण दोनों मूल रूप से विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं. शादी 8 नवंबर 2025 को हुई थी, लेकिन नौकरी की वजह से दोनों अलग-अलग शहरों में थे. राधा गुरुग्राम में और सौम्या पुणे में. दोनों फिलहाल दिल्ली के किदवई नगर ईस्ट में साथ रह रहे थे.

रात को सोए, सुबह पत्नी फर्श पर मिली बेसुध

13 जून को दोनों दिल्ली से उत्तराखंड की सैर पर निकले. ऋषिकेश में कुछ वक्त बिताने के बाद 14 जून की रात करीब साढ़े ग्यारह बजे वो मसूरी-धनोल्टी मार्ग पर टिपरीधार इलाके के एक होमस्टे में पहुंचे और कमरा लिया. पति सौम्या ने पुलिस को बताया कि रात करीब 3:30 बजे दोनों सो गए थे. सुबह जब उसकी नींद खुली तो पत्नी बिस्तर पर नहीं थी. नीचे नजर गई तो राधा फर्श पर नग्न अवस्था में बेसुध पड़ी थीं. नाक से खून बह रहा था और यूरिन भी निकला हुआ था.

घबराए पति ने तुरंत होमस्टे स्टाफ को जगाया. स्टाफ ने मौके का जायजा लेते ही पुलिस और 108 एंबुलेंस को फोन किया. मसूरी पुलिस और एंबुलेंस जल्द मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. एंबुलेंस में मौजूद फार्मासिस्ट ने राधा को मृत घोषित कर दिया.

कमरे से मिले कई सवाल खड़े करने वाले सुराग

पुलिस जांच में कमरे से जो तस्वीर सामने आई, वो कई सवाल खड़े करती है. बेड की चादर पर खून बिखरा हुआ था. फर्श पर दो खाली शराब की बोतलें मिलीं. कमरे में कुछ खाद्य सामग्री भी रखी थी. पति ने खुद माना कि रात को दोनों ने शराब पी थी.

फॉरेंसिक टीम को बुलाकर पूरे कमरे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई. जरूरी नमूने और साक्ष्य कब्जे में लिए गए. पुलिस ने डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमॉर्टम कराने का अनुरोध किया है ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके.

परिवार पहुंचा मसूरी, माता-पिता रवाना

इस दुखद खबर के बाद राधा के सास-ससुर मसूरी पहुंच चुके हैं. उनके माता-पिता विशाखापट्टनम से देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं. पुलिस अभी मौत के कारणों को लेकर कोई ठोस बयान देने से बच रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि राधा की मौत किन हालातों में और किस वजह से हुई. तब तक पति सौम्या से पूछताछ का सिलसिला जारी है. दोनों की शादी के सात महीने बाद यह सफर जिस मोड़ पर आकर रुका है, वो हर किसी को झकझोर देने वाला है.