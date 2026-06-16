प्रिंस आनंद मौत मामले पर तेजस्वी यादव का बड़ा कदम, CM सम्राट चौधरी के नाम चिट्ठी में क्या लिखा?

बिहार के पटना में खान सर की 'खान ग्लोबल स्टडीज' और रोशन आनंद की 'ज्ञान बिंदू' कोचिंग संस्थानों में विवाद के बीच रोशन आनंद की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है. प्रिंस आनंद नेपाल में हुई संदिग्ध मौत के बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है. अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर बड़ी मांग रख दी है.

तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखकर प्रिंस आनंद मौत मामले में CBI जांच की मांग की है. साथ ही, पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल भी उठाए हैं.

'प्रिंस आनंद की मौत हादसा या हत्या? जांच का विषय'

तेजस्वी यादव ने सीएम के नाम खत में लिखा है, "बीते दिनों पटना में दो कोचिंग संस्थानों के आपसी विवाद के बाद कथित रूप से मारपीट, तोड़फोड़ और गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए थे. वहीं, कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में नेपाल में मृत्यु होने की खबर फैलने के बाद यह मामला और गंभीर हो चुका है. इस मामले में सरकार और राज्य पुलिस की कार्यशैली और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं."

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तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, "मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि जननभावना को देखते हुए इस मामले को CBI के सुपुर्द कर दिया जाए जिससे कि इसकी निष्पक्ष, प्रभावी एवं गहराई से जांच हो सके तथा जांचोपरांत दोषी आरोपियों पर समुचित विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित हो. रोशन आनंद के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है. उन्होंने कहा कि हत्या हुई है या नहीं ये जांच के विषय है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की वारदात होना, गोलियां चलना और हत्या होना दुख का विषय है.

'फैजल खान ने कराई मेरे भाई की हत्या'- रोशन आनंद

बता दें खान कोचिंग पर हमला मामले में आरोपी ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद जेल से बाहर आ गए हैं. फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए रोशन आनंद ने कहा, "मेरे भाई की हत्या कराई, जेल में मुझे मरवाने की कोशिश की, मेरी जान को खतरा है. फैजल खान मेरी भी हत्या करा सकते हैं. मौत की उच्चस्तरीय जांच हो. हत्या का केस दर्ज कराएंगे."

कोचिंग विवाद के बाद से पटना में था प्रिंस आनंद

कोचिंग पर हमला मामले में रोशन आनंद का भाई प्रिंस फरार था. उसके खिलाफ FIR भी दर्ज थी. प्रिंस नेपाल में रह रहा था, जिसकी वहीं पर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. नेपाल के विराटनगर के एक होटल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की लाश मिली थी. प्रिंस की आंख पर चोट के निशान थे. हालांकि, इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि प्रिंस ने ज्यादा शराब पी रखी थी और उसकी तबीयत बिगड़ गई थी.

प्रिंस मौत मामले में नेपाल पुलिस ने उसके 5 दोस्तों को हिरासत में लिया है. नेपाल पुलिस ने होटल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला है. प्रिंस के सामान, मोबाइल और कमरे में मिली दवाइयों को भी जब्त किया गया है और आगे की जांच जारी है.

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