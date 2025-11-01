मथुरा: बीड़ी कारोबारी के बेटे ने पिता की हत्या कर खुद को मारी गोली, शराब पीने को लेकर हुआ विवाद

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में शुक्रवार रात वृंदावन कोतवाली की गोरा नगर कालोनी में उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब यहां नामचीन दिनेश बीड़ी के मालिक सुरेश चन्द्र अग्रवाल और उनके बेटे नरेश अग्रवाल की मामूली विवाद में गोली लगने से मौत हो गयी. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, दोनों को फौरन राम कृष्ण मिशन अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं शुरूआती पूछताछ में पिता-पुत्र में शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक घटना रात दस बजे की है, जब इलाके लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी. गोरा कालोनी निवासी और बीडी व्यापारी सुरेश चन्द्र अग्रवाल अपने बेटे नरेश अग्रवाल को शराब पीने से रोक रहे थे, तभी नरेश ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी जो पिता सुरेश चन्द्र को लगी, पिता को लहुलुहान देख नरेश ने कनपटी पर रखकर खुद को गोली मार ली. मौके पर चीखपुकार मच गयी.

आनन-फानन में दोनों को रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सीओ सदर संदीप सिंह ने बताया कि वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गोरा नगर में पिता-पुत्र के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था. पहले बेटे नरेश ने पिता सुरेश पर गोली चलाई, फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बाकी पड़ताल जारी है.

पिता-पुत्र की मौत से परिजनों के साथ ही इलाके के लोग भी ग़मगीन हैं. किसी को यकीन नहीं हो रहा कि दोनों की इस तरह मौत हो जाएगी. दिनेश बीडी का कारोबार मथुरा और आसपास के जिलों तक फैला था और इलाके का काफी सम्पन्न परिवार था.