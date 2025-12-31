महाकुंभ में सबने चढ़ाए थे फूल, माघ मेले में इस बार नहीं लगेगी मुलायम सिंह की प्रतिमा?

प्रयागराज माघ मेले में इस बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नहीं लग सकेगी. मेला प्राधिकरण ने मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान संस्था को नोटिस जारी किया है. प्राधिकरण का कहना है कि साधु-संत ने इसे माघ मेले की परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए आपत्ति जताई है.

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को कल 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन माघ मेले में पहुंचकर शिविर का उद्घाटन और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति का लोकार्पण करना था लेकिन इससे पहले ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान संस्था को नोटिस जारी किया है. जिसमें इसे धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध बताया है. ये नोटिस कल 30 दिसंबर को ही शिविर पर चस्पा कर दिया गया है.

मेला प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस

इसके साथ ही मेले की व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों ने शिविर के संचालक सपा नेता संदीप यादव को मौखिक तौर पर जानकारी भी दे दी है. नोटिस में कहा गया है कि ऐसी जानकारी मिली है कि धर्म और आस्था के मेले में गैर धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम किए जाने की तैयारी है. यह माघ मेले की परंपराओं के खिलाफ है, इसे लेकर संत महात्मा भी आपत्ति जता रहे हैं.

शिविर आयोजकों से मांगा जवाब

प्राधिकरण ने इस संबंध में शिविर के आयोजकों से जवाब मांगा है. नोटिस में ये भी साफ कहा गया कि आयोजकों ने अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो शिविर का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा. बता दें कि इस साल हुए कुंभ मेले में भी इस संस्था ने शिविर में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई थी. जहां सैकड़ों लोग रोजाना पहुंचते थे. हालांकि पूरे मेले के दौरान प्रतिमा लगी हुई थी और कोई विरोध नहीं हुआ था.

सपा ने लगाया सियासी दबाव का आरोप

शिविर के आयोजक सपा नेता संदीप यादव 2022 में प्रयागराज से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं. उन्होंने इस बारे में मेला प्राधिकरण को जवाब भी दे दिया है. जिसमें कहा गया है कि कोई स्पष्ट तथ्य दिए बिना आशंका जताई गई है, जो कि सिर्फ अनुमानों पर आधारित है और यह गलत है.

माघ मेले में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर हुए विवाद के बाद अब ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का एक जनवरी को माघ मेले में आने का कार्यक्रम स्थगित हो सकता है या फिर शिविर को फिलहाल मुलायम सिंह यादव की मूर्ति के बिना ही शुरू किया जा सकता है. शिविर से जुड़े लोगों का कहना है कि मेला प्राधिकरण सियासी दबाव में इस तरह नोटिस जारी कर रहा है.

