हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'SC का जो आदेश होगा...', मंत्री दारा सिंह चौहान का कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द होने पर बड़ा बयान

Dara Singh Chauhan: यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की ज़मानत रद्द होने पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन किया जाएगा.

By : कृष्ण कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 09:14 AM (IST)
उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द होने पर यूपी सरकार में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि सेंगर को लेकर कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका पालन सब लोग करेंगे, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है. सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरश पालन करेगी. 

दारा सिंह चौहान मंगलवार को गोंडा में खादी ग्राम उद्योग विभाग द्वारा लगाई एक प्रदर्शनी में शामिल होने गए थे. उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया और प्रदर्शन का अवलोकन किया. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की ज़मानत रद्द होने पर खुलकर अपनी बात रखी. 

सेंगर की जमानत रद्द होने पर कही ये बात

मंत्री दारा सिंह चौहान से जब कुलदीप सिंह सेंगर पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सेंगर की जमानत रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका पालन सबको करना चाहिए और अगर पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जाती है या गई है तो उसको संज्ञान लेकर वह निर्णय ले सकती है. जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा उसका प्रदेश सरकार अक्षरश पालन करवाएगी. 

सरकार कोर्ट के हर फैसले का पालन करेगी. इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है. वहीं जब उनसे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी फोटो शेयर करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबको पसंद है. 

RSS की अलकायदा से तुलना करने पर पलटवार

कांग्रेस नेता मणिक्कम टैगोर द्वारा आरएसएस की तुलना अलकायदा से किए जाने पर दारा सिंह चौहान ने पलटवार कर किया और कहा कि ऐसा बयान देना कुछ लोगों के दिमाग की खुराफात है. कुछ लोगों की साजिश है ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है जिसके पास कोई सोच नहीं है इस तरीके से जो राष्ट्र प्रेमी संगठन है राष्ट्रभक्ति लोग हैं उनके ऊपर आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं.  

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Published at : 31 Dec 2025 09:14 AM (IST)
Gonda News UP NEWS Dara Singh Chauhan
