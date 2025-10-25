मुख्तार अंसारी का करीबी शादाब लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार, साला 2022 में भाग गया था दुबई

माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई हैं. इमीग्रेशन टीम ने मुख्तार के बेहद करीबी शादाब उर्फ डंपी को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे ईडी के हवाले कर दिया गया है. शादाब साल 2022 में दुबई भाग गया था, जिसके बाद से ही ईडी को उसकी तलाश थी.

जानकारी के मुताबिक मुख्तार का करीबी शादाब ही उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का कामकाज देख रहा है. ईडी इस कंपनी में करोड़ों के हेरफेर के मामले की जांच कर रही थी. जिसके बाद कोर्ट से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तभी से ईडी को उसकी तलाश थी.

कोर्ट ने 3 नवंबर तक शादाब को जेल भेजा

बुधवार को जब शादाब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा तो इमीग्रेशन टीम की नजर में आ गया, जिसके बाद टीम ने उसे पकड़ लिया और ईडी लखनऊ के हवाले कर दिया. ईडी की टीम ने आरोपी शादाब को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे तीन नवंबर तक जेल भेज दिया गया है. ईडी अगले सप्ताह तक उसकी रिमांड लेकर पूछताछ करेगी.

बताया जा रहा है कि शादाब, गाज़ीपुर के माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था और उसकी विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी, आगाज कंपनी और दो अन्य कंपनियों का कामकाज देखा करता था. ईडी की टीम जब विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी में करोड़ों रुपये की कमाई की जांच कर रही थी. जिसमें शादाब का नाम सामने आया.

2022 में दुबई भाग गया था आरोपी

ईडी की टीम ने जब उसे पूछताछ करनी चाही तो वो जांच में शामिल नहीं हुआ. कई बार नोटिस भेजने के बाद भी उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया. इस बीच साल 2022 में शादाब दुबई भाग गया था, जिसके बाद ईडी की मांग पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. जिसके बाद से फरार चल रहा था.

जानकारी के मुातबिक शादाब बीएसएनएल डीज़ल घोटाले का भी मास्टर माइंडट्री है. वो आईएल गिरोह 191 गैंग का प्रमुख सदस्य हैं. उसने विकास कंस्ट्रक्शन के नाम पर बीएसएनएल टावरों को डीजल आपूर्ति का ठेका जबरन हासिल किया था.

