हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडT20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया में रिंकू सिंह को जगह, मंगेतर सांसद प्रिया सरोज ने कुछ यूं किया रिएक्ट

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया में रिंकू सिंह को जगह, मंगेतर सांसद प्रिया सरोज ने कुछ यूं किया रिएक्ट

Rinku Singh In T20 World Cup: 15 सदस्यों की टीम में रिंकू सिंह का नाम देखकर उनकी मंगेतर प्रिया सरोज भी फूले नहीं समा रही हैं. सपा की लोकसभा सांसद प्रिया सरोज ने टीम में चयन होने पर रिएक्ट किया है. 

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Dec 2025 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार (20 दिसंबर) को टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में सिक्सर किंग कहे जाने वाले बल्लेबाज रिंकू सिंह की सरप्राइज एंट्री हुई है. उनकी एंट्री ने सभी को चौंका दिया है. 15 सदस्यीय टीम में रिंकू सिंह का नाम देखकर उनकी मंगेतर प्रिया सरोज भी फूले नहीं समा रही हैं. 

रिंकू सिंह के सेलेक्शन होने के बाद परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों समेत उनके प्रशंसकों में खुशी का माहौल है. इस बीच क्रिकेटर की इस सरप्राइज एंट्री पर उनकी होने वाली पत्नी और मछलीशहर सीट से सपा की लोकसभा सांसद प्रिया सरोज ने रिएक्ट किया है. 

प्रिया सरोज ने सेलेक्शन पर दी प्रतिक्रिया

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान होते ही प्रिया सरोज ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की है. BCCI की सेलेक्शन लिस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए प्रिया सरोज ने हार्ट और ईविल आई यानी नजर अम्यूलेट इमोजी (बुरी नजर का प्रतीक) लगाकर रिएक्ट किया है.
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया में रिंकू सिंह को जगह, मंगेतर सांसद प्रिया सरोज ने कुछ यूं किया रिएक्ट

प्रिया सरोज का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं दूसरी ओर रिंकू सिंह ने भी 15 सदस्यों की टीम वाली फोटो को अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर किया है. रिंकू सिंह से सेलेक्शन पर परिवार समेत प्रशंसकों में भी खुशी का माहौल है.

इनका हुआ टीम में सेलेक्शन

बीसीसीआई की ओर से 15 सदस्यीय टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, विकेटकीपर संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंडया, शिवम दूबे, उप-कप्तान अक्षर पटेल और रिंकू सिंह का नाम शामिल है. इसके अलावा टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन ने भी टीम में जगह बनाई है. 

रिंकू सिंह ने टीम इंडिया में जगह बनाने के बाद खेल में अपनी अलग ही भूमिका निभाई है. उन्होंने अपने बल्ले से कई कारनामे करते हुए निर्णायक मुकाबलों में जीत दिलाई है. ऐसे में एक बार फिर सिक्सर किंग की वापसी होने के बाद उनके बल्ले से क्रिकेट के मैदान पर जादू देखने को मिलने वाला है.

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Read
Published at : 20 Dec 2025 05:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RINKU SINGH Priya Saroj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

America Flood: America के हमलों ने मचाई तबाही, 70 से ज्यादा ठिकाने तबाह, अचानक क्या हुआ?|ABPLIVE
Pakistan Condom Crisis: क्या है पाकिस्तान का कंडोम संकट... भिखारी बने पड़ोसी पर दोहरी मार!
Tamilnadu में SIR की पहली लिस्ट जारी, वोटर लिस्ट में भूचाल! |ABP LIVE
Bangladesh Violence: Bangladesh में Osman Hadi की हत्या की क्या वजह, जानिए इनसाइड स्टोरी! |ABPLIVE
IND vs SA 5th T20: न Tilak , न Hardik... तो कौन ले उड़ा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
बिहार
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
बिहार: नीतीश कुमार की सास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
टेलीविजन
आखिर क्यों पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी, जानें क्या है पूरा माजरा?
पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
जनरल नॉलेज
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
ट्रेंडिंग
Video: 'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget