टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार (20 दिसंबर) को टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में सिक्सर किंग कहे जाने वाले बल्लेबाज रिंकू सिंह की सरप्राइज एंट्री हुई है. उनकी एंट्री ने सभी को चौंका दिया है. 15 सदस्यीय टीम में रिंकू सिंह का नाम देखकर उनकी मंगेतर प्रिया सरोज भी फूले नहीं समा रही हैं.

रिंकू सिंह के सेलेक्शन होने के बाद परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों समेत उनके प्रशंसकों में खुशी का माहौल है. इस बीच क्रिकेटर की इस सरप्राइज एंट्री पर उनकी होने वाली पत्नी और मछलीशहर सीट से सपा की लोकसभा सांसद प्रिया सरोज ने रिएक्ट किया है.

प्रिया सरोज ने सेलेक्शन पर दी प्रतिक्रिया

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान होते ही प्रिया सरोज ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की है. BCCI की सेलेक्शन लिस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए प्रिया सरोज ने हार्ट और ईविल आई यानी नजर अम्यूलेट इमोजी (बुरी नजर का प्रतीक) लगाकर रिएक्ट किया है.



प्रिया सरोज का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं दूसरी ओर रिंकू सिंह ने भी 15 सदस्यों की टीम वाली फोटो को अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर किया है. रिंकू सिंह से सेलेक्शन पर परिवार समेत प्रशंसकों में भी खुशी का माहौल है.

इनका हुआ टीम में सेलेक्शन

बीसीसीआई की ओर से 15 सदस्यीय टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, विकेटकीपर संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंडया, शिवम दूबे, उप-कप्तान अक्षर पटेल और रिंकू सिंह का नाम शामिल है. इसके अलावा टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन ने भी टीम में जगह बनाई है.

रिंकू सिंह ने टीम इंडिया में जगह बनाने के बाद खेल में अपनी अलग ही भूमिका निभाई है. उन्होंने अपने बल्ले से कई कारनामे करते हुए निर्णायक मुकाबलों में जीत दिलाई है. ऐसे में एक बार फिर सिक्सर किंग की वापसी होने के बाद उनके बल्ले से क्रिकेट के मैदान पर जादू देखने को मिलने वाला है.