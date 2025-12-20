झांसी में SSP दफ्तर के सामने बेहोश होकर गिरे बुजुर्ग, सिपाही ने CPR देकर बचाई जान

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक सिपाही की सूझबूझ से बुजुर्ग की जान बच गई. शुक्रवार दोपहर बुजुर्ग एसएसपी कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगाने आया था, तभी अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया. ये देखकर मौके पर मौजूद सिपाही ने बिना एक पल गंवाएं उन्हें सीपीआर (CPR) दिया, जिससे कुछ ही देर में उनकी सांसें लौट आईं और जान बच गई.

ये घटना झांसी के एसएसपी कार्यालय परिसर के बाहर की है. जहां बड़ागांव थाना क्षेत्र के बराठा गांव निवासी बुजुर्ग अपनी पत्नी और बेटियों के साथ एसएसपी से मुलाकात कर बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक उन्हें तेज चक्कर आया और वे वहीं गिर पड़े. गिरते ही उनकी हालत गंभीर हो गई और कुछ ही सेकेंड में वे बेहोश हो गए.

सिपाही ने सीपीआर देकर बचाई बुजुर्ग की जान

बुजुर्ग की ये हालत देखकर उनकी पत्नी और बेटियां घबरा गईं और रोने लगीं. जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही तुरंत पहुंचा. हालात को भांपते हुए सिपाही ने बुजुर्ग को बिना किसी देरी के CPR देना शुरू कर दिया.

सिपाही की सतर्कता से कुछ ही पलों में बुजुर्ग की सांस चलने लगी और धीरे-धीरे उन्हें होश आ गया. इसके बाद सिपाही ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और तत्काल ऑटो बुलवाकर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया ताकि उनका इलाज हो सके.

पत्नी-बेटियों के साथ एसएसपी दफ्तर आए थे बुजुर्ग

बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अपने इकलौते बेटे की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे. बेटे की मौत के गहरे सदमे और लंबे समय से चल रहे मानसिक तनाव के चलते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी.

फिलहाल बुजुर्ग का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. समय रहते CPR देकर जान बचाने वाले सिपाही की हर तरफ सराहना हो रही है. लोग पुलिस सिपाही की इस मानवीय पहल को सलाम कर रहे हैं और इसे वर्दी के पीछे छिपी संवेदनशीलता की मिसाल बता रहे हैं.