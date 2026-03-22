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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद के होटल 'शेरे पंजाब' में पुलिस की रेड, देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार

मुरादाबाद के होटल 'शेरे पंजाब' में पुलिस की रेड, देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार

Moradabad News In Hindi: कोतवाली पुलिस ने होटल शेरे पंजाब में छापेमारी कर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. इस छापेमारी के दौरान मास्टरमाइंड सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Mar 2026 10:00 PM (IST)
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यूपी की मुरादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, कोतवाली पुलिस ने होटल शेरे पंजाब में छापेमारी कर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. इस छापेमारी के दौरान मास्टरमाइंड सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने गंभीर मामले में केस दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि, सदर कोतवाली इलाके के बुध बाजार चौकी इलाके में बने 'शेरे पंजाब' होटल में लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीओ कोतवाली और थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने होटल में छापेमारी की गई है. मौके से कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने तीन महिलाओं को भी किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें से दो दिल्ली और एक गोरखपुर की रहने वाली हैं. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड राहुल गुप्ता है, जिसने होटल को बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर उसे देह व्यापार के अड्डे में तब्दील कर दिया था.

आपत्तिजनक सामग्री बरामद

पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि, राहुल गुप्ता के तार देश के विभिन्न राज्यों (पैन-इंडिया) से जुड़े हुए हैं, और आरोपी एक बड़े नेटवर्क के जरिए मोबाइल फोन के माध्यम से महिलाओं और ग्राहकों को यहाँ बुलाता था. कोतवाली पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है.

मास्टरमाइंड सहित अन्य पर केस दर्ज

पुलिस अधिकारियों इस घटना के बारे में यह भी बताया है कि मास्टरमाइंड राहुल गुप्ता सहित सभी आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है. साथ ही होटल के लाइसेंस को लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गरम है.

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Published at : 22 Mar 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Moradabad News Moradabad Police UP NEWS
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