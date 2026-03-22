हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में मंत्री संजय निषाद ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- 'मोदी-योगी सीट देते हैं और हम...'

गोरखपुर में मंत्री संजय निषाद ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- 'मोदी-योगी सीट देते हैं और हम...'

UP Politics: डॉ. संजय निषाद ने गोरखपुर में शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान डॉ. संजय निषाद ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 'मोदी-योगी सीट देते हैं और हम जीत देते हैं.'

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Mar 2026 08:25 PM (IST)
Preferred Sources

निषाद पार्टी (निर्बल शोषण इंडिया हमारा आम दल) ने महाराजा गुह्यराज निषाद की जयंती पर 2027 के चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन किया. गोरक्ष प्रांत के प्रांतीय अधिवेशन एवं मछुआ समाज के अनुसूचित जाति आरक्षण की मांग को लेकर विशाल बाइक रैली निकाली. इस दौरान डॉ. संजय निषाद ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 'मोदी-योगी सीट देते हैं और हम जीत देते हैं.'

गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद पार्टी ने रविवार 22 मार्च को निषाद पार्टी का स्थापना दिवस मनाया. इसके पहले पादरी बाजार स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से बाइक रैली निकाली गई. हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में डॉ. संजय निषाद और उनकी पार्टी ने दमखम दिखाया.

'निषाद समाज के लोगों का हक दिलाने का आ गया समय'

इस अवसर पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने कहा कि यह निषाद समाज के लोगों के हक की रैली है. यह लोग 2013 से काम कर रहे हैं. इनका हक अधिकार दिलाने का समय आ गया है. उनकी चार मांगे हैं उनका तालघाट उन्हें वापस दिया जाए. इनके आरक्षण के मुद्दे को हल किया जाए. इन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाए. 

आज की रैली कार्यकर्ताओं की शक्ति है- संजय निषाद

संजय निषाद ने कहा कि आज की रैली कार्यकर्ताओं की शक्ति है. यह रैली नहीं रैला है. हमारा समाज अपने हक, हिस्से और अधिकार के लिए सड़क पर आ गया है. हमारा समाज 2013 से आंदोलन कर रहा है. अब समय आ गया है उसे अधिकार को प्राप्त करने का. सपा के लोग इन्हें गुमराह करते हैं. 

'30 साल से सपा-बसपा के लोग खा रहे हमारे बच्चों का हिस्सा'

डा. संजय निषाद ने कहा कि अपना हक पाने के लिए हमारे सभी उपजातियां एक हो गई हैं. जिन लोगों ने हमारा हिस्सा खाया है उन लोगों को गांव से भगाओ, फिर अपने बच्चों का हिस्सा पाओ. हमारे समाज का हिस्सा बड़ी जातियां नहीं खा रही हैं. सपा-बसपा के लोग 30 साल से खा रहे हैं और कांग्रेस खिला रही है. इसीलिए इन लोगों को सत्ता से हटाओ और अपने बच्चों का हिस्सा पाओ. हमारे समाज के लोगों और बच्चों का हिस्सा वर्ग 3 की जो जमीन थी, उसे बसपा ने छीना था. हमारे समाज के लोगों ने देश को आजाद करवाया और संविधान बनवाया है. 

सपा-बसपा पर साधा निशाना

संजय निषाद कहते हैं कि बसपा ने इन लोगों की रोजी-रोटी छीना और सपा ने इन लोगों की शिक्षा छीनी. जो बेईमान थे उन्हें हटाया है. भाजपा को भी अब इनका हिस्सा देना होगा. ऊंची जातियों का 10 प्रतिशत दिया. महिलाओं का 33 प्रतिशत दिया. निषादों को पिछड़ी जाति से एससी में शामिल कराएं. 14 राज्यों में हम अनुसूचित हैं. दिल्ली से रामचरित्र निषाद को अनुसूचित जाति से लड़ाया जा सकता है, तो यूपी से निषाद को भी अनुसूचित जाति से लड़ाया जाए और उन्हें भी विधायक, एमपी-एमएलए बनाया जाए. ये संविधान में हमारा हक है.

और पढ़ें
Published at : 22 Mar 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में मंत्री संजय निषाद ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- 'मोदी-योगी सीट देते हैं और हम...'
गोरखपुर में मंत्री संजय निषाद ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- 'मोदी-योगी सीट देते हैं और हम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, चचेरी बहन को जिंदा जलाने की कोशिश, हालत गंभीर
अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, चचेरी बहन को जिंदा जलाने की कोशिश, हालत गंभीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मंच पर फूट-फूट कर रोने लगे मंत्री संजय निषाद, कहा- '...हमको ठगने और लूटने का काम किया'
यूपी: मंच पर फूट-फूट कर रोने लगे मंत्री संजय निषाद, कहा- '...हमको ठगने और लूटने का काम किया'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: जासूसी गैंग के तीन और PAK स्पाई गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजते थे संवेदनशील जानकारी
गाजियाबाद: जासूसी गैंग के तीन और PAK स्पाई गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजते थे संवेदनशील जानकारी
Advertisement

वीडियोज

Iran-Israel War: महायुद्ध का अगला चरण अब चलेगा एटम बम ? | Breaking News | Middle East | World War 3
Saas Bahu Aur Saazish: ध्रुव ने अपने ही जीजा जी राघव के साथ किया बुरा सुलूक | Jaane Anjaane
Ashish Chanchlani Interview: FUN ROAST, Harsh Beniwal को कहा CHOR
Dhurandhar The Revenge: आदित्य उप्पल ने बताया Dhurandhar का असली गेम, और Box Office Collection
Dhurandhar The Revenge: कहानी से ज्यादा विवाद में क्यों? जहूर मिस्त्री AKA Vivek Sinha ने बताया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Oil Crisis: पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
बिहार
बिहार की सियासत में भूचाल, PHED मंत्री संजय सिंह पर RJD के पूर्व विधायक ने लगाए कई गंभीर आरोप
बिहार की सियासत में भूचाल, PHED मंत्री संजय सिंह पर RJD के पूर्व विधायक ने लगाए कई गंभीर आरोप
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट पहुंची टॉमहॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, ट्रंप की धमकी के बीच कीर स्टार्मर का बड़ा फैसला
होर्मुज स्ट्रेट पहुंची टॉमहॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, ट्रंप की धमकी के बीच कीर स्टार्मर का बड़ा फैसला
मनोरंजन
'धुरंधर 2' के हमजा और यलीना का ल्यारी वाला बंगला किस शहर में है, नहीं जानते होंगे आप, देखें इनसाइड वीडियो
'धुरंधर 2' के हमजा- यलीना का ल्यारी वाला बंगला किस शहर में है, नहीं जानते तो देखें ये वीडियो
आईपीएल 2026
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
विश्व
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो किसी भी हद तक...
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो...
यूटिलिटी
बिजली मीटर रीडिंग गलत आ रही है? तो ऐसे करें शिकायत
बिजली मीटर रीडिंग गलत आ रही है? तो ऐसे करें शिकायत
ट्रेंडिंग
वर्क फ्रॉम थिएटर ने खींचा लोगों का ध्यान, धुरंधर की स्क्रिनिंग के बीच लैपटॉप लेकर काम करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
वर्क फ्रॉम थिएटर ने खींचा लोगों का ध्यान, धुरंधर की स्क्रिनिंग के बीच लैपटॉप लेकर काम करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget