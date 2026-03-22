गोरखपुर में मंत्री संजय निषाद ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- 'मोदी-योगी सीट देते हैं और हम...'

निषाद पार्टी (निर्बल शोषण इंडिया हमारा आम दल) ने महाराजा गुह्यराज निषाद की जयंती पर 2027 के चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन किया. गोरक्ष प्रांत के प्रांतीय अधिवेशन एवं मछुआ समाज के अनुसूचित जाति आरक्षण की मांग को लेकर विशाल बाइक रैली निकाली. इस दौरान डॉ. संजय निषाद ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि 'मोदी-योगी सीट देते हैं और हम जीत देते हैं.'

गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद पार्टी ने रविवार 22 मार्च को निषाद पार्टी का स्थापना दिवस मनाया. इसके पहले पादरी बाजार स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से बाइक रैली निकाली गई. हजारों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में डॉ. संजय निषाद और उनकी पार्टी ने दमखम दिखाया.

'निषाद समाज के लोगों का हक दिलाने का आ गया समय'

इस अवसर पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने कहा कि यह निषाद समाज के लोगों के हक की रैली है. यह लोग 2013 से काम कर रहे हैं. इनका हक अधिकार दिलाने का समय आ गया है. उनकी चार मांगे हैं उनका तालघाट उन्हें वापस दिया जाए. इनके आरक्षण के मुद्दे को हल किया जाए. इन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाए.

आज की रैली कार्यकर्ताओं की शक्ति है- संजय निषाद

संजय निषाद ने कहा कि आज की रैली कार्यकर्ताओं की शक्ति है. यह रैली नहीं रैला है. हमारा समाज अपने हक, हिस्से और अधिकार के लिए सड़क पर आ गया है. हमारा समाज 2013 से आंदोलन कर रहा है. अब समय आ गया है उसे अधिकार को प्राप्त करने का. सपा के लोग इन्हें गुमराह करते हैं.

'30 साल से सपा-बसपा के लोग खा रहे हमारे बच्चों का हिस्सा'

डा. संजय निषाद ने कहा कि अपना हक पाने के लिए हमारे सभी उपजातियां एक हो गई हैं. जिन लोगों ने हमारा हिस्सा खाया है उन लोगों को गांव से भगाओ, फिर अपने बच्चों का हिस्सा पाओ. हमारे समाज का हिस्सा बड़ी जातियां नहीं खा रही हैं. सपा-बसपा के लोग 30 साल से खा रहे हैं और कांग्रेस खिला रही है. इसीलिए इन लोगों को सत्ता से हटाओ और अपने बच्चों का हिस्सा पाओ. हमारे समाज के लोगों और बच्चों का हिस्सा वर्ग 3 की जो जमीन थी, उसे बसपा ने छीना था. हमारे समाज के लोगों ने देश को आजाद करवाया और संविधान बनवाया है.

सपा-बसपा पर साधा निशाना

संजय निषाद कहते हैं कि बसपा ने इन लोगों की रोजी-रोटी छीना और सपा ने इन लोगों की शिक्षा छीनी. जो बेईमान थे उन्हें हटाया है. भाजपा को भी अब इनका हिस्सा देना होगा. ऊंची जातियों का 10 प्रतिशत दिया. महिलाओं का 33 प्रतिशत दिया. निषादों को पिछड़ी जाति से एससी में शामिल कराएं. 14 राज्यों में हम अनुसूचित हैं. दिल्ली से रामचरित्र निषाद को अनुसूचित जाति से लड़ाया जा सकता है, तो यूपी से निषाद को भी अनुसूचित जाति से लड़ाया जाए और उन्हें भी विधायक, एमपी-एमएलए बनाया जाए. ये संविधान में हमारा हक है.