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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: मंच पर फूट-फूट कर रोने लगे मंत्री संजय निषाद, कहा- '...हमको ठगने और लूटने का काम किया'

यूपी: मंच पर फूट-फूट कर रोने लगे मंत्री संजय निषाद, कहा- '...हमको ठगने और लूटने का काम किया'

UP Politics: योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान वे मंच पर फूट-फूट कर रो पड़े और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Mar 2026 07:19 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अब लगभग एक साल से भी कम का समय रह गया है, राजनीतिक दल सियासी माहौल बनाने में जुट गए हैं. इसी बीच प्रदेश सरकार के मंत्री व निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भावुक होकर पूरी सभा का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वह गोरखपुर दौरे पर पहुंचे थे.

गोरखपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. संजय निषाद ने मंच पर भाषण देते हुए फूट-फूटकर रोए पड़े. मंत्री डा. संजय निषाद ने मंच से कहा कि हमारे समाज के लोगों को पिछली सरकारों ने लूटा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ दिया है.

पिछली सरकारों ने ठगने और लूटने का काम किया- संजय निषाद

गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद मंच से अपने संबोधन में भावुक होकर कहा कि मेरी बहन-बेटियों की इज्जत लूटी गई है, हमारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया गया, अपनी पार्टी बनाओ, अपने खड़े होंगे तो पार्टी खड़ी होगी. पिछली सरकारों ने हमको ठगने और लूटने का काम किया, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा.

ठगों और बेईमानों का साथ छोड़े

योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) निषाद समाज की पीड़ा को समझा और सदन में हमलोगों की मांग को लेकर खड़े रहते हैं. संजय निषाद ने मंच से कहा कि, मैं अपने समाज से अपील करता हूं कि ठगों और बेईमानों का साथ छोड़ें. 

फिलहाल, गोरखपुर में योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का मंच से फूट-फूट कर रोना की घटना ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संजय निषाद का यह आगामी विधानसभा चुनाव में असर डाल सकता है. हालांकि, जानकार इस संजय निषाद की बड़ी रणनीति भी मान रहे हैं.

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Published at : 22 Mar 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
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