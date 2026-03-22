यूपी: मंच पर फूट-फूट कर रोने लगे मंत्री संजय निषाद, कहा- '...हमको ठगने और लूटने का काम किया'

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अब लगभग एक साल से भी कम का समय रह गया है, राजनीतिक दल सियासी माहौल बनाने में जुट गए हैं. इसी बीच प्रदेश सरकार के मंत्री व निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भावुक होकर पूरी सभा का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, वह गोरखपुर दौरे पर पहुंचे थे.

गोरखपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. संजय निषाद ने मंच पर भाषण देते हुए फूट-फूटकर रोए पड़े. मंत्री डा. संजय निषाद ने मंच से कहा कि हमारे समाज के लोगों को पिछली सरकारों ने लूटा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ दिया है.

#WATCH | Uttar Pradesh Minister Sanjay Kumar Nishad broke down while addressing a public rally in Gorakhpur



He says, "...We liberated the country...Those who have ruined the Nishad community, you should destroy them with your votes...When your daughters' honour is taken away,… pic.twitter.com/boI2l5blqF — ANI (@ANI) March 22, 2026

पिछली सरकारों ने ठगने और लूटने का काम किया- संजय निषाद

गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद मंच से अपने संबोधन में भावुक होकर कहा कि मेरी बहन-बेटियों की इज्जत लूटी गई है, हमारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया गया, अपनी पार्टी बनाओ, अपने खड़े होंगे तो पार्टी खड़ी होगी. पिछली सरकारों ने हमको ठगने और लूटने का काम किया, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा.

ठगों और बेईमानों का साथ छोड़े

योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) निषाद समाज की पीड़ा को समझा और सदन में हमलोगों की मांग को लेकर खड़े रहते हैं. संजय निषाद ने मंच से कहा कि, मैं अपने समाज से अपील करता हूं कि ठगों और बेईमानों का साथ छोड़ें.

फिलहाल, गोरखपुर में योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का मंच से फूट-फूट कर रोना की घटना ने नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संजय निषाद का यह आगामी विधानसभा चुनाव में असर डाल सकता है. हालांकि, जानकार इस संजय निषाद की बड़ी रणनीति भी मान रहे हैं.