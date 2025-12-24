मुरादाबाद में गोकशी के 5 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक बदमाश घायल, कोर्ट ने सभी को भेजा जेल

मुरादाबाद के कटघर थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोकशी के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी नसीम उर्फ गजरा पैर में गोली लगने से घायल हो गया, पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो सगे भाई भी शामिल हैं. पुलिस ने पकड़े गये सभी पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी जेल भेज दिया गया.

इस संबंध में मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कटघर क्षेत्र के देवापुर के पास रामगंगा किनारे 17 दिसंबर को पशु के अवशेष मिले थे. इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कटघर थाने की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी.

पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़

उन्होने कहा कि सुबह करीब सात बजे कटघर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि पिकअप वाहन में सवार होकर पांच लोग गोकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं. पुलिस टीम ने रफातपुर अंडर पास के नजदीक पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी भागने लगे. आरोपी ने जंगल में वाहन दौड़ाया लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर बंद हो गया. इसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों की हुई पहचान

पूछताछ में उसकी पहचान मूंढापांडे के सिरसखेड़ा निवासी नसीम उर्फ गजरा के रूप में हुई. पुलिस ने उसे जिला अस्पताल भिजवा दिया जबकि घेराबंदी कर मौके से भाग रहे नसीम के भाई फईम, कुंदरकी के बकरूआ निवासी नदीम, उसके भाई कसीम और सिरसखेड़ा निवासी मोहम्मद को गिरफ्तार किया है.

पुलिस पूछताछ आरोपियों ने कबूली गोकशी की बात

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने 17 दिसंबर को देवापुर के पास गोकशी की घटना कबूल कर ली है. इसके अलावा भी आरोपियों ने अन्य जगह भी गोकशी की घटना करना स्वीकार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचे, पिकअप वाहन, रस्सी, कुल्हाड़ी और छुरी बरामद की है.

एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी नसीम उर्फ नजरा के खिलाफ 19, फईम आठ, नदीम आठ, मोहम्मद के खिलाफ तीन, कसीम के खिलाफ अलग-अलग थानों गोकशी और अन्य मामलों में नौ मुकदमे दर्ज है. आरोपियों के खिलाफ कटघर थाने में मुठभेड़ में प्राथमिकी दर्ज की गई. इसके बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से आरोपी जेल भेज दिए गए हैं.