Lucknow LPG Crisis: लखनऊ में भी एलपीजी गैस की किल्लत, सिलेंडर लेने के लिए लगीं लोगों की कतारें
Lucknow LPG Crisis: घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा व्यापार करने वाले लोग भी लाइनों में लगे हुए हैं. उनका कहना है कि उन्हें अपने व्यापार के लिए भी गैस नहीं मिल पा रही है.
ईरान इजरायल युद्ध का असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखना शुरू हो गया है. इस बीच लखनऊ में भी गैस की दिक्कत लोगों को होने लगी है. एजेंसियों के सामने बड़ी संख्या में लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन लोगों की गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है.
तमाम लोगों का कहना है कि अब नए तौर पर गैस बुकिंग भी नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि किसी की एक महीने किसी की 2 महीने पहले की पिछली गैस की बुकिंग थी और अब नई गैस की बुकिंग में DAC नंबर ही नहीं आ रहा है और बिना डीएससी नंबर के गैस नहीं मिलेगी.
घरेलू उपभोक्ता समेत व्यापारियों की भी लगी लाइन
घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा व्यापार करने वाले लोग भी लाइनों में लगे हुए हैं. उनका कहना है कि उन्हें अपने व्यापार के लिए भी गैस नहीं मिल पा रही है. एक व्यापारी का कहना है कि उसके व्यापार के लिए सिर्फ एक दिन की गैस बची है.
वहीं एक अन्य व्यापारी ने कहा कि उसकी गैस खत्म हो चुकी है. उसने अपना व्यापार बंद कर दिया है. अब जब गैस मिलेगी तभी व्यापार दोबारा से शुरू हो पाएगा. ऐसे में लखनऊ वासियों का भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
7 मार्च से बढ़े एलपीजी के दाम
तेल कंपनियों ने शनिवार (7 मार्च) को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई. इसके बाद से ही गैस को लेकर संकट गहरा गया है.
बता दें कि ईरान ने इजरायल के साथ चल रहे युद्ध को लेकर अपना हॉर्मूज जलडमरूमध्य बंद कर दिया. जिसके बाद तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल देखा गया. इससे दुनियाभर में तेल को लेकर संकट पैदा हो गया है. भारत के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है.
