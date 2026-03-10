हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVaranasi News: चैत्र नवरात्र से ललिता घाट पर शुरू होगी दैनिक गंगा आरती, 7 आचार्य करेंगे पूजन

Varanasi News: चैत्र नवरात्र से ललिता घाट पर शुरू होगी दैनिक गंगा आरती, 7 आचार्य करेंगे पूजन

Varanasi News In Hindi: 19 मार्च से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार ललिता घाट पर दैनिक रूप से संध्या आरती का आयोजन किया जाएगा.इसमें 7 आचार्य शामिल होंगे जो विधि-विधान से पूजन करेंगे.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Mar 2026 12:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दैनिक पूजन के साथ-साथ प्रमुख तिथि पर्व पर धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं. अब इसमें एक नई कड़ी जुड़ने जा रही है. चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन 19 मार्च से श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार ललिता घाट पर दैनिक रूप से संध्या आरती का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से विधि विधान और भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा. 

नवरात्र के इस आयोजन से मंदिर आने वाले श्रद्धालू काफी उत्साहित हैं. इस दौरान मंदिर समिति द्वारा विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं. आयोजन का उद्देश्य यहां वाले श्रद्धालुओं को धर्मलाभ मिलना बताया जा रहा है. ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की पूरी संभावना है.

सात आचार्य करेंगे मां गंगा की आरती

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने एबीपी न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया कि चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन 19 मार्च को काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार ललिता घाट पर एक नवीन आयोजन मां गंगा की आरती प्रारंभ की जाएगी. यह दैनिक रूप से संध्या काल में संपन्न कराई जाएगी. इसमें 7 आचार्य शामिल होंगे जो विधि विधान मंत्रोचारण, पूजन के साथ आरती को आयोजित करेंगे. इससे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से वाराणसी के सबसे खूबसूरत नमो घाट पर भी शाम के समय गंगा आरती का आयोजन किया जाता है. 

बाबा के दर्शन के बाद अब गंगा आरती में हो सकेंगे शामिल

वाराणसी के अलग-अलग घाट पर शाम के समय में गंगा आरती का आयोजन किया जाता है. कुछ ऐसे भी घाट है जहां पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है. वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार पर भी अब 19 मार्च से गंगा आरती की शुरुआत हो रही है. इस दौरान बाबा के भक्त दर्शन के बाद अब गंगा आरती में भी आसानी से शामिल हो सकेंगे. इस आयोजन के लिए श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को आमंत्रित भी किया गया है. 

Published at : 10 Mar 2026 12:06 PM (IST)
