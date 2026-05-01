बुर्कानशी महिला से अश्लील हरकत करने वाले को पुलिस ने सिखाया सबक, आरोपी का किया हाफ एनकाउंटर
Moradabad News: महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है. आरोपी के पास से पुलिस ने 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है.
महिला से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को मुरादाबाद पुलिस ने सबक सिखाया है, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया है. पुलिस ने वीडियो वायरल होने के 24 घण्टे के भीतर आरोपी नौशाद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी नौशाद वीडियो वायरल होने के बाद छिपने की फिराक में भागते-भागते पुलिस निगाह में आ गया.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी नौशाद के रामगंगा नदी किनारे छिपे होने की सूचना मिली थी. जिस पर क्षेत्र में सर्च कर गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपी ने फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी नौशाद गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि, आरोपी को इलाज हेतु घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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सिलाई का काम करता है आरोपी
पीड़िता की पहचान होने के बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी नौशाद के खिलाफ गंभीर धाराओं मे मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने बताया है कि आरोपी टेलर का काम करता है. वह कटघर थाना क्षेत्र के मकबरा का रहने वाला है.
3 जिंदा कारतूस और एक खोका किया बरामद
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक, आरोपी ने बुर्का पहनी महिला के साथ राह चलते अश्लीलता करने का जुर्म खुद के द्वारा किए जाने की पुष्टि की. पुलिस ने आरोपी के पास से 3 जिंदा कारतूस एवं 1 खोखा कारतूस बरामद किया है.
सीसीटीवी में कैद हुई थी आरोपी की करतूत
बता दें 2 दिन पूर्व ही आरोपी ने तंग गली से बुर्का पहनी गुजर रही महिला के साथ उसके पीछे चलते चलते अश्लील हरकत करने की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद महिला के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया था. मगर, आरोपी की करतूत गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी. यह मामला मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरबालन क्षेत्र मे रामगंगा नदी किनारे का बताया जा रहा है.
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Source: IOCL