उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, यहां एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग बीमार पड़ गए. बताया गया कि बासी मूंग की दाल खाने से एक ही परिवार के छह सदस्य फूड प्वॉइजनिंग का शिकार हो गए. बुजुर्ग दंपति सहित सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में सभी को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला कुलपहाड़ तहसील अंतर्गत ठठेवरा गांव का है. जहां बीते दिन मूंग की दाल खाने से सभी परिजन बीमार पड़ गए. 45 वर्षीय राजू, उनकी पत्नी 40 वर्षीय कमलेश, दो पुत्र 23 वर्षीय अंकित और 18 वर्षीय रविंद्र, तथा राजू के बुजुर्ग माता-पिता 75 वर्षीय गणपतियां और 70 वर्षीय हरवी शामिल हैं.

मूंग दाल गर्म करके खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

बताया गया कि परिवार ने एक दिन पूर्व बनी मूंग की दाल को फिर से गर्म कर खा लिया. इसके तुरंत बाद सभी को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. स्थिति गंभीर होने पर परिवार के अन्य सदस्य उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालात में सुधार न होने पर सभी मरीजों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

सभी मरीजों का किया जा रहा है इलाज

जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सभी छह सदस्यों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है. डॉक्टर साजी राहिल ने बताया कि सभी मरीज एक ही परिवार के हैं और बासी खाना खाने से पेट दर्द और उल्टी दस्त जैसी समस्या उत्पन्न हुई है. चिकित्सकों के अनुसार समय पर इलाज मिलने से सभी की स्थिति स्थिर है और उपचार जारी है. डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों की सेहत में सुधार होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन