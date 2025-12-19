मुरादाबाद में दलित युवती का वीडियो वायरल, छेड़खानी के आरोपों पर पुलिस का चौंकाने वाला दावा

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मझोला थाना क्षेत्र में एक दलित युवती ने अपने साथ कुछ दबंगों द्वारा छेड़खानी और परेशान करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. यही नहीं उसने एक वीडियो भी जारी किया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. शुरूआती जांच में पुलिस ने यह दावा किया है कि युवती का भाई रेप मामले में आरोपी है, उसे बचाने के लिए दबाब में यह वीडियो बनाया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

वायरल वीडियो में युवती का आरोप है कि गंभीर धाराओं की जगह हल्की धाराओं में चालान कर आरोपियों को छोड़ दिया गया, जिससे उसका डर और बढ़ गया है. युवती ने साफ कहा है कि अगर उसके साथ कुछ भी होता है, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी. यही नहीं युवती ने मझोला पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं.फिलहाल यह मामला स्थानीय स्तर पर तूल पकड़ चुका है.

क्या है पूरा मामला ?

मझोला थाना क्षेत्र निवासी युवती ने यह वीडियो गुरूवार को जारी किया. वायरल वीडियो में युवती का कहना है कि कुछ लोग उस पर जबरन दबाव बना रहे हैं और इंस्टाग्राम के जरिए आपत्तिजनक संदेश भेजकर डराने की कोशिश कर रहे हैं. युवती का दावा है कि उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की, मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई. उसने पुलिस के उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है.

भाई को बचाने के लिए वीडियो बनाने का दावा

इस मामले में एसपी सिटी रणविजय सिंह का कहना है कि युवती के भाई के खिलाफ पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें उसे जेल भेजा गया था. इसके बाद युवती की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र और वायरल वीडियो की तकनीकी साक्ष्यों के साथ जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी.